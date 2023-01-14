İstanbul Küçükçekmece'de dehşet anları! Uzun namlulu silahlarla taradılar: 3 yaralı





Olay, Kartaltepe Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre düğün salonuna gelen davetlilerden 3 kişi, eğlencenin bitimine yakın salondan çıktı. Araçlarına bindikleri sırada bu kişilere, sokakta otomobilde bekleyen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açıldı.