Haliç Köprüsü'nde infaz! Şafakta mermi yağdı: Cinayetin sebebi ortaya çıktı

D-100 Karayolu Haliç Köprüsü dün 06.30'da savaş alanına döndü... Saldırının çete savaşı olduğu ortaya çıktı. 20 gün önce Kağıthane'de Anucur ile Gündoğmuş çetesi arasında silahlı çatışma yaşanmıştı. Olayın ardından Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda iki çeteden toplam 25 kişiyi gözaltına alınmıştı. Ancak gözaltına alınanlardan birçoğu serbest kalmıştı. Dünkü Haliç saldırısı ise Gündoğmuş çetesi tarafından gerçekleştirildi. Seyir halinde olan 09 AGM 821 plakalı otomobile, yan yoldan gelen içinde iki kişinin olduğu plakasız bir araçtan ateş açıldı. Çatışmada Anucur üyesi Cumali Aslan hayatını kaybetti. Aslan'ın öldüğü aracın şoförü kayıplara karışırken, yan koltukta oturan kişi yaralandı. Olay yerinde 41 kovan tespit edildi.