Necmiye Vural'ın eski sevgilisi Mehmet Atabay çocuklarını öldürmesin diye kendini feda ettiği ortaya çıktı

Çocuklarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Necmiye Vural'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Mehmet Atabay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Necmiye Vural'ın kızı Selin Elalmış (24), annesinin kendini çocuklarının hayatını kurtarmak için feda ettiğini söyledi. Elalmış, "Katil silahını çıkarınca hem kardeşlerim hem de annem çocuk odasına sığınmış. Erkek kardeşim yer uzanıp, ayaklarını kapıya dayamış ama annem çocuklarına bir şey olur, herkesi öldürür korkusuyla kapıyı açmış. Annem kendini feda etti. O, kardeşlerimin gözü önünde annemi öldürdü. Ağır şekilde cezalandırılsın" ifadelerini kullandı.

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