Son dakika: Karaman'da bu kadarına pes dedirten olay! 10 günlük bebek cami kapısına bırakıldı

İhbar üzerine camiye gelen sağlık ekibi, bebeği alarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. 2 kilo 84 gram ağırlığında olan kız bebeğinin Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi sürerken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.