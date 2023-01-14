Yıldızı kaptı tadımız kaçtı

Türk mutfağı dünyanın iştahını kabarttı. Ünlü şef Fatih Tutak'ın restoranı, iki Michelin yıldızını alarak iddiasını kanıtladı! Michelin Rehberi'nde yer almasının ardından restoranın tadım menüsü önce 600 TL'den 3 bin TL'ye çıktı. Mart ayına kadar ki tüm rezervasyonları kapandı! Ancak ünlü şef Tutak, menüye tekrar zam yaptı! Buna göre kişi başı ücret 6 bin 283 TL'ye fırladı. Yurt dışındaki Michelin yıldızlı restoranları solladı! Buna göre 309 euro eden menü, Barcelona ve İtalya'daki ünlü restoranları geride bıraktı.

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