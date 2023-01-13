Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.01.2023 06:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.01.2023 06:58
    ABONE OL

    Geri dönüşüm fabrikasında yangın: Alevler geceyi aydınlattı

    Uşak'ta bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.

    AJANSLAR
    Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

    Uşak'ta bir geri dönüşüm fabrikasına gece geç saatlerde çıkan yangın paniğe neden olurken ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

    BİR ANDA ALEVLER YÜKSELDİ
    Gece 01.30 sıralarında Atatürk Mahallesi 7.Kemertaş Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi.

    2 SAAT SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ
    Yangın çevresinde polis ekipleri güvenlik amaçlı tedbir alırken itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışması başlattı.

        Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın yaklaşık 2 saatlik bir çalışmayla kontrol altına alınırken fabrikada hasar oluştu.

        Ekiplerce yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Beyaz Saray’dan ABD basınına sipariş haber!
        Haberler Yaşam Geri dönüşüm fabrikasında yangın: Alevler geceyi aydınlattı
            SON DAKİKA