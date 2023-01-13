Geri dönüşüm fabrikasında yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Uşak'ta bir geri dönüşüm fabrikasına gece geç saatlerde çıkan yangın paniğe neden olurken ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

BİR ANDA ALEVLER YÜKSELDİ

Gece 01.30 sıralarında Atatürk Mahallesi 7.Kemertaş Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.