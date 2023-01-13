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    • Yaşam
    • 13.01.2023 13:26
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    • 13.01.2023 14:01
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    Kanal 7 muhabiri Meryem Nas Mercan'ın başörtüsüne hakaret! İfadesi ortaya çıktı

    Beşiktaş'ta haber takibinde olan Kanal 7 muhabiri Meryem Nas Mercan, röportaj yapmak istediği sırada mikrofon uzattığı kişinin sözlü hakaretlerine maruz kaldı. Başörtüsüne edilen hakaret nedeniyle şahıstan şikayetçi olan Mercan, "Kadın arkamdan başını aç önce hava alsın, beynine biraz oksijen gitsin gibi bir cümle kullandı." dedi.

    Başörtülü muhabire hakaret! İfadesi ortaya çıktı

    İstanbul Beşiktaş'ta haber takibinde olan muhabir Meryem Nas Mercan röportaj yapmak istediği kişi tarafından sözlü saldırıya uğramadan önce yaşadıklarını şöyle ifade etti:

    Röportaj yaptığım esnada mikrofon uzattığım kadın (47), daha sorum bitmeden bana "Seni mahkemeye veririm, sen kim oluyorsun da beni çekiyorsun? Kimden izin aldın? gibi sorular sormaya başladı. Ben de "sakin olun sizi zorla çekmiyoruz şikâyetçi olabilmeniz ve mahkemeye verebilmeniz için rızanız dışında görüntülü röportajınızı yayınlamış olmam gerekiyor. Böyle bir durum yok, güzelce reddedebilirsiniz diyerek karşı çıktım.

    Başörtülü muhabire çirkin saldırı kamerada | VİDEO

    SPİKERİN BAŞÖRTÜSÜNE HAKARET ETTİ
    Aylin A. isimli kadın, Meryem Nas Mercan'ın başörtüsüne söylediği sözler manav güvenlik kamerasına yansıdı. Mercan şunları söyledi: "Güvenlik kameralarında hepsi detaylı bir şekilde var. Ben arkamı döndüm oradan uzaklaşmaya çalıştım ama kadın arkamdan "başını aç önce hava alsın beynine biraz oksijen gitsin" gibi bir cümle kullandı. Kameraman ağabeyim Ersin Güler çok sinirlendi ve kamerayı kaldırıp kayda girdi ve 'o cümleyi bir daha kullanır mısınız, ne dediniz?' diye sordu."

    HAKARETE SESSİZ KALMADI ŞİKÂYETÇİ OLDU
    Başörtüsüne söylenen söz sonrası Meryem Nas Mercan emniyete gitti ve Aylin A. isimli kadından şikâyetçi oldu. Mercan: "Şikâyetçi olduk. Ben kadına başımı açmamı mı söylüyorsunuz, siz ne demek istiyorsunuz? gibi bir soru sordum ve bana "her yeriniz" diyerek cevap verdi. Ben şikâyetçi olduktan sonra kadının kimliği tespit edildi. Beşiktaş Polis Merkezi'ne gelerek ifade verdi ve sonra gözaltına alındı. Adliyeye sevk edileceği hakkında gözaltı kararı çıktı. Bu durumun elbette arkasında duracağım" dedi.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
        Kimliği belirlenen Aylin A. yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadesinde "Sebze fiyatları konuşuluyordu. Muhabir soru soruyordu, konuşuyordu. Ben de, o sırada, bir anlık sinirle söyledim" dediği öğrenilen Aylin A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adalet Sarayına sevk edildi.

        "HER ŞEYİ KABUL EDERİM AMA BU CÜMLEYİ, KABUL ETMEM"
        Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan muhabir Meryem Nas Mercan, kış mevsiminde olmamıza rağmen yaz meyvelerinin erkenden tezgahlarda yer almasıyla ilgili haber yapmak için gittikleri manavda müşterilere mikrofon uzattığını, Aylin A.'nın anlaşılmaz bir şekilde olumsuz tepki verdiğini söyledi.

        Mercan, "Hakaretlere kadar ilerledi ve en sonunda bana bir cümle kullandı. 'Biraz kafanı aç hava alsın, beyninde oksijen yok belli ki' dedi. Böyle bir cümle ama ben tam net duymadım. Kameraman arkadaşım bu cümleyi duyduktan sonra kamerasını açıp kayda girdi. Kayda girdikten sonra 'o cümleyi bir daha söyler misin' diyerek kadına yöneldi. Kadın bu sorunun karşısında ne yapacağını şaşırdı, cevap veremedi. Bu konuyu inkâr etmeye çalıştı. Ben elimde mikrofonumla birlikte kadının yanına gittim. Her şeyi kabul ederim ama bu cümleyi, başörtüme hakareti kabul etmem diyerek kadına soru sormaya başladım" diye konuştu.

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        Haberler Yaşam Kanal 7 muhabiri Meryem Nas Mercan'ın başörtüsüne hakaret! İfadesi ortaya çıktı
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