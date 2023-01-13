"HER ŞEYİ KABUL EDERİM AMA BU CÜMLEYİ, KABUL ETMEM"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan muhabir Meryem Nas Mercan, kış mevsiminde olmamıza rağmen yaz meyvelerinin erkenden tezgahlarda yer almasıyla ilgili haber yapmak için gittikleri manavda müşterilere mikrofon uzattığını, Aylin A.'nın anlaşılmaz bir şekilde olumsuz tepki verdiğini söyledi.

Mercan, "Hakaretlere kadar ilerledi ve en sonunda bana bir cümle kullandı. 'Biraz kafanı aç hava alsın, beyninde oksijen yok belli ki' dedi. Böyle bir cümle ama ben tam net duymadım. Kameraman arkadaşım bu cümleyi duyduktan sonra kamerasını açıp kayda girdi. Kayda girdikten sonra 'o cümleyi bir daha söyler misin' diyerek kadına yöneldi. Kadın bu sorunun karşısında ne yapacağını şaşırdı, cevap veremedi. Bu konuyu inkâr etmeye çalıştı. Ben elimde mikrofonumla birlikte kadının yanına gittim. Her şeyi kabul ederim ama bu cümleyi, başörtüme hakareti kabul etmem diyerek kadına soru sormaya başladım" diye konuştu.