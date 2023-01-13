İstanbul Beşiktaş'ta haber takibinde olan muhabir Meryem Nas Mercan röportaj yapmak istediği kişi tarafından sözlü saldırıya uğramadan önce yaşadıklarını şöyle ifade etti:
Röportaj yaptığım esnada mikrofon uzattığım kadın (47), daha sorum bitmeden bana "Seni mahkemeye veririm, sen kim oluyorsun da beni çekiyorsun? Kimden izin aldın? gibi sorular sormaya başladı. Ben de "sakin olun sizi zorla çekmiyoruz şikâyetçi olabilmeniz ve mahkemeye verebilmeniz için rızanız dışında görüntülü röportajınızı yayınlamış olmam gerekiyor. Böyle bir durum yok, güzelce reddedebilirsiniz diyerek karşı çıktım.
SPİKERİN BAŞÖRTÜSÜNE HAKARET ETTİ
Aylin A. isimli kadın, Meryem Nas Mercan'ın başörtüsüne söylediği sözler manav güvenlik kamerasına yansıdı. Mercan şunları söyledi: "Güvenlik kameralarında hepsi detaylı bir şekilde var. Ben arkamı döndüm oradan uzaklaşmaya çalıştım ama kadın arkamdan "başını aç önce hava alsın beynine biraz oksijen gitsin" gibi bir cümle kullandı. Kameraman ağabeyim Ersin Güler çok sinirlendi ve kamerayı kaldırıp kayda girdi ve 'o cümleyi bir daha kullanır mısınız, ne dediniz?' diye sordu."
HAKARETE SESSİZ KALMADI ŞİKÂYETÇİ OLDU
Başörtüsüne söylenen söz sonrası Meryem Nas Mercan emniyete gitti ve Aylin A. isimli kadından şikâyetçi oldu. Mercan: "Şikâyetçi olduk. Ben kadına başımı açmamı mı söylüyorsunuz, siz ne demek istiyorsunuz? gibi bir soru sordum ve bana "her yeriniz" diyerek cevap verdi. Ben şikâyetçi olduktan sonra kadının kimliği tespit edildi. Beşiktaş Polis Merkezi'ne gelerek ifade verdi ve sonra gözaltına alındı. Adliyeye sevk edileceği hakkında gözaltı kararı çıktı. Bu durumun elbette arkasında duracağım" dedi.