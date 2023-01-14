HAVA DURUMU | Birçok il için kar ve sağanak yağış uyarısı | 14 Ocak 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu hava durumu tahmin raporunu haritalı olarak paylaştı. Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kuvvetli yağış beklenirken, ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
KUVVETLİ YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış olan yerlerde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.