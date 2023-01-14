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    • Yaşam
    • 14.01.2023 08:49
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    • 14.01.2023 09:02
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    HAVA DURUMU | Birçok il için kar ve sağanak yağış uyarısı | 14 Ocak 2023 hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batı bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını ve taşkınlara karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu. Öte yandan yurdun doğu ve iç bölgelerinde birçok ilde kar yağışı bekleniyor. İşte Meteoroloji tarafından paylaşılan 14 Ocak 2023 hava durumu haritası ve hafta sonu hava tahmini raporu...

    Birçok il için kar ve sağanak yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu hava durumu tahmin raporunu haritalı olarak paylaştı. Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kuvvetli yağış beklenirken, ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

    KUVVETLİ YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK
    Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının, Doğu Akdeniz'in doğusunun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış olan yerlerde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
        Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

        Rüzgarın ise genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara ve Akdeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!
        Yağışların Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

            4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
            Öte yandan, Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu raporunda 4 il için sarı kodlu uyarı verildi. Uyarı yapılan illerde kar ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

            Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:
            Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa

            İşte hafta sonu kar yağışı beklenen iller şu şekilde:

            14 Ocak Cumartesi: Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Malatya

            15 Ocak Pazar: Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt

            BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

            MARMARA
            Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                EDİRNE °C, 8°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                İSTANBUL °C, 11°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                KIRKLARELİ °C, 8°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                KOCAELİ °C, 14°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                EGE
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, Aydın'ın güney çevreleri ile Muğla'nın hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                A.KARAHİSAR °C, 7°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                DENİZLİ °C, 14°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                İZMİR °C, 15°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                MUĞLA °C, 14°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

                    AKDENİZ
                    Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş ile Adana'nın güney çevreleri ile Antalya'nın kıyı kesimlerinin sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

                    ADANA °C, 16 °C
                    Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri sağanak yağışlı

                    ANTALYA °C, 18°C
                    Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kıyıları sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

                    ISPARTA °C, 10°C
                    Parçalı, yer yer çok bulutlu

                    MERSİN °C, 17°C
                    Parçalı, yer yer çok bulutlu

                    İÇ ANADOLU
                    Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sivas'ın doğu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

                        ANKARA °C, 7°C
                        Parçalı bulutlu

                        ESKİŞEHİR °C, 9°C
                        Parçalı bulutlu

                        KAYSERİ °C, 7°C
                        Parçalı, yer yer çok bulutlu

                        KONYA °C, 8°C
                        Parçalı bulutlu

                        BATI KARADENİZ
                        Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

                        BOLU °C, 11°C
                        Parçalı ve çok bulutlu

                        KASTAMONU °C, 6°C
                        Parçalı bulutlu

                        SİNOP °C, 14°C
                        Parçalı bulutlu

                        ZONGULDAK °C, 11°C
                        Parçalı ve çok bulutlu

                            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                            Parçalı, yer yer çok bulutlu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

                            AMASYA °C, 7°C
                            Parçalı bulutlu

                            SAMSUN °C, 13°C
                            Parçalı bulutlu

                            TOKAT °C, 7°C
                            Parçalı bulutlu

                            TRABZON °C, 14°C
                            Parçalı, yer yer çok bulutlu

                            DOĞU ANADOLU
                            Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Elazığ ve Tunceli çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

                                AĞRI °C, 1°C
                                Parçalı ve çok bulutlu

                                ERZURUM °C, -1°C
                                Parçalı ve çok bulutlu

                                MALATYA °C, 2°C
                                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                                VAN °C, 1°C
                                Parçalı ve çok bulutlu

                                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                                Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

                                DİYARBAKIR °C, 6°C
                                Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

                                GAZİANTEP °C, 4°C
                                Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                                SİİRT °C, 8°C
                                Parçalı ve çok bulutlu

                                ŞANLIURFA °C, 8°C
                                Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

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                                Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Birçok il için kar ve sağanak yağış uyarısı | 14 Ocak 2023 hava durumu
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