Bayrampaşa’da hırsızlık çetesi çökertildi: 13 gözaltı

Bayrampaşa'da sipariş üzerine hırsızlık yapan çete çökertildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken 500 bin dolar değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi.

SİPARİŞ USULÜ HIRSIZLIK

"Dayı" lakaplı elebaşının yönettiği çete, faaliyetlerini Bayrampaşa ve çevresinde yürütüyordu. Elebaşı sipariş aldıktan sonra çete üyeleri, taktıkları maske ve eldivenlerle hırsızlık için harekete geçiyordu. Çalınan malzemeler ise Bayrampaşa'daki bir otoparkta depolanıyordu.