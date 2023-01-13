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    • Yaşam
    • 13.01.2023 12:18
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    • 13.01.2023 12:18
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    Bayrampaşa’da hırsızlık çetesi çökertildi: 13 gözaltı

    Bayrampaşa'da aldıkları siparişler üzerine, hırsızlık yapan çeteye operasyon gerçekleştirildi. Hırsızlık için toplantı yaptıkları sırada yakalanan 13 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda 500 bin dolar değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi.

    AJANSLAR
    Sipariş usulü çalışan çete çökertildi

    Bayrampaşa'da sipariş üzerine hırsızlık yapan çete çökertildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken 500 bin dolar değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi.

    SİPARİŞ USULÜ HIRSIZLIK
    "Dayı" lakaplı elebaşının yönettiği çete, faaliyetlerini Bayrampaşa ve çevresinde yürütüyordu. Elebaşı sipariş aldıktan sonra çete üyeleri, taktıkları maske ve eldivenlerle hırsızlık için harekete geçiyordu. Çalınan malzemeler ise Bayrampaşa'daki bir otoparkta depolanıyordu.

    TOPLANTIDA ENSELENDİLER
    Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeteyi çökertmek için düğmeye bastı. Ekipler, çete üyeleri Bayrampaşa'da bir iş merkezinde hırsızlık için toplantı yaparken operasyon düzenledi.

    13 şüpheli yakalanarak emniyete götürülürken 500 bin dolar değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

    OPERASYON ANI KAMERADA
    Çete üyelerinin hırsızlıktan sonra kıyafetlerini değiştirdikleri ve sonrasında polis ekiplerinin düzenlediği operasyon güvenlik kameralarına yansıdı.

        Görüntülerde, şüphelilerin hırsızlık yaptıktan sonra otoparkta kıyafetlerini değiştirdikten sonra bir araca binerek uzaklaştıkları görülüyor. Daha sonra iş merkezinde toplantı yaparken polis ekiplerinin operasyonu görülüyor.

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