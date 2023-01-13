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    • Yaşam
    • 13.01.2023 10:13
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    • 13.01.2023 10:13
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    Kağıthane'de seyir halindeki İETT otobüsünün tekerleği fırladı

    Kağıthane'de seyir halinde bulunan İETT otobüsünün arka tekerleği, yerinden çıkarak yokuş aşağı yuvarlandı. Şans eseri tekerlek herhangi bir kişi ya da araca çarpmadı. Fırlayan tekerleğin yokuş aşağı yuvarlanması otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

    AJANSLAR
    İETT’de bugün: Tekerlek fırladı

    Kağıthane'de yolcu dolu İETT otobüsünün arka tekerleği, seyir halindeyken fırladı. Tekerlek yokuş aşağı hızla giderken, otobüs şoförü aracı durdurdu.

    YERİNDEN FIRLADI
    Olay dün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Şişli-Sultangazi hattındaki körüklü İETT otobüsünün, Dersaadet Caddesi'nde virajı dönerken, sol arka tekerleklerinden biri fırladı.

    Tekerlek hızla yokuş aşağı yuvarlanırken, otobüs şoförü aracı durdurup, olası bir faciayı engelledi. Büyük korku yaşayan yolcular otobüsten indi.

    YOLCULAR AKTARILDI
    Yolcular başka bir otobüse aktarıldı. Yol yardım ekipleri, otobüse yedek lastik takarak arızayı giderdi.

        Otobüs garaja çekilirken, kopan tekerleğin yokuş aşağı yuvarlanması, otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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        Haberler Yaşam Kağıthane'de seyir halindeki İETT otobüsünün tekerleği fırladı
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