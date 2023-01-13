Eskişehir'de Tuğçe Can'ın katili yoğun bakımda! Yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı





YÜRÜRKEN YAKALANDI, HASTANEDE İNTİHARA KALKIŞTIĞI BELİRLENDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayetin şüphelisi olduğu belirlenen genç kızın 1,5 aylık sevgilisi üniversite öğrencisi Onur K.'yi kent merkezinde sokakta yürürken yakalayıp, gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülen Onur K.'nin yakalanmadan kısa süre önce ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği belirlendi. Midesi yıkanan Onur K. yoğun bakımda tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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