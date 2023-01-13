Eskişehir'de Tuğçe Can'ın katili yoğun bakımda! Yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı

Eskişehir'de yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can'ı (25), oturduğu apartmanın girişinde defalarca bıçaklayarak öldüren sevgilisi Onur K.'nin (22), yakalanmadan önce ilaç içerek intihara kalkıştığı ortaya çıktı. Polis tarafından sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede midesi yıkanan Onur K.'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı bildirildi.
Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can, dün sabah çalıştığı özel huzurevine gitmek için evinden çıktı. Apartmanın girişinde 1,5 aydır görüştüğü sevgilisi Onur K., Tuğçe Can'ı sırtından, karnından ve boğazından bıçaklayıp, kaçtı.