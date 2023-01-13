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    • Yaşam
    • 13.01.2023 09:40
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    • 13.01.2023 09:40
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    İstanbul'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 176 gözaltı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün İstanbul genelinde 'Kökü Kurutma Operasyonları' kapsamında düzenlenen baskınlarda 176 kişinin gözaltına alındığını, 26 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

    AJANSLAR
    Bakan Soylu duyurdu: 176 kişi gözaltında

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul genelinde yapılan uyuşturucu operasyonun da 26 kilogram uyuşturucu madde ile 84 bin 325 adet extacy hap ele geçirildiğini ve operasyonda 176 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    KÖKÜNÜ KURUTANA KADAR DEVAM
    İstanbul İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 12 Ocak'ta İstanbul genelindeki operasyonlarda toplam;176 Kişi gözaltında. 26 kilo uyuşturucu madde, 84.325 adet ecstasy/captagon hap ele geçirildi. Kahraman Polislerimize tebrikler.

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