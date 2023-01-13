İstanbul'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 176 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul genelinde yapılan uyuşturucu operasyonun da 26 kilogram uyuşturucu madde ile 84 bin 325 adet extacy hap ele geçirildiğini ve operasyonda 176 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: