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    • Yaşam
    • 13.01.2023 08:38
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    • 13.01.2023 08:55
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    Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tır devrildi! Malzemeler araziye saçıldı

    Afyonkarahisar'da tekstil malzemeleri yüklü bir tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından tırda bulunan malzemeler araziye savrulurken, 1 kişi de yaralandı.

    Kontrolden çıkan tır devrildi! Malzemeler araziye saçıldı

    Afyonkarahisar'da tekstil malzemesi yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralanırken, kazada çuvallar içerisinde malzemeler ise araziye savruldu. Kaza, Çay-Bolvadin karayolu üzeri Akcan Parkı Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

    Edinilen bilgilere göre, H.B., idaresindeki 27 BOZ 03 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki refüje devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan tır sürücüsü H.B.'yi ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada tırın dorsesinde bulunan çuvallar içindeki tekstil malzemeleri ise çevreye dağıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tır devrildi! Malzemeler araziye saçıldı
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