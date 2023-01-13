Elazığ'da şaşkına çeviren olay! 600 metrekarelik ev yolun ortasında kaldı





Ev sahibi Muhammet Aksuoğlu, yola karşı olmadıklarını belirterek, "Annemin ve kız kardeşimin gideceği başka bir ev yok. Biz o zaman 'Bize bir bedel belirlensin, bir ev alabilelim, onlar da o eve geçince belediye yolu yapsın' dedik. Yol ve ev bir tarafa, bizim büyük sıkıntımız şu aslında. Burası 3 defa şuyulandırmaya girip iptal oluyor. En son yapılan şuyulandırmada, 600 metrekareye yakın arsamız 3'e bölünüp yüzde 30'u kamulaştırılıyor. Bize ayrı yerlerde 120, 180 ve 70 metrekare arsa veriliyor. Bunlarla ilgili hiçbir şey yapamıyoruz. Belediye sorunumuzu giderecekse yola karşı değiliz. Şu anda bizimle birlikte mahalleli de mağdur durumda. Yol tamamlandığında gaz gelecek, bazı hizmetler daha ilerleyecek. Zaten şu anda mahkemeliğiz. Bu konu çözülsün. Sonuçta mağduruz" diye konuştu.