Cüneyt Arkın’ın ölmeden önce hazırladığı vasiyetnamede büyük şok

Cüneyt Arkın, 84 yaşında geçtiğimiz yıl 28 Haziran'da yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni kalbinin durması olarak açıklanmıştı. Daha önce verdiği bir demeçte kazandığı paralarla hiç yatırım yapmadığını söyleyerek, "Biz paranın da şöhretin de kıymetini bilmedik. Yalnız bir huyum vardır babamdan kalma, '3 kuruş kazanırsan bir kuruşunu biriktireceksin' derdi. Biriktirdim. Levent'te oturduğum eve güveniyordum. Onu sattığım zaman karı-koca başımızı sokacağımız bir ufak yerimiz olabilirdi" demişti. Sanatçının vefat etmesinin ardından ailesine ve sevdiklerine bıraktığı vasiyeti ortaya çıktı.
HÜR İRADEMLE YAPIYORUM
14 Nisan 2009 tarihinde kendi el yazısı ile yazdığı vasiyetnamede Cüneyt Arkın, "Levent'teki ikametimde otururken tamamen serbest iradem ve nizamla, hiçbir tehdit, hile, telkin, tesir ve hileye düşmeden kendi el yazımla aşağıda belirtmiş olduğum gayrimenkulümle ilgili son arzularımı içeren vasiyetimi yapıyorum" cümlelerini kullandı. Arkın'ın hazırladığı vasiyetnamede Beşiktaş Levent'te gayrimenkulünün ölümü halinde eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat ve Kaan Cüreklibatır'a paylaştırılmasına karar verdi. Vasiyetname oyuncunun ölümünün ardından İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesinde aileye açıklanmak üzere sunuldu.