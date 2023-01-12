Önce otomobile ardından bariyerlere çarptı: 1 ölü

İstanbul Ataşehir'de hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ
Kaza saat 04.00 sıralarında Kozyatağı Mevkii, Edirne istikameti, Sahrayıcedit-Erenköy yol ayrımında meydana geldi.
İddiaya göre aşırı süratli olduğu iddia edilen Berk Şahin'in kullandığı 10 BAT 91 plakalı lüks otomobil, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda, aynı yönde seyir halindeki Sinan Altınzencir'in kullandığı 34 CMF 782 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada Berk Şahin otomobilin içinde sıkıştı.