Önce otomobile ardından bariyerlere çarptı: 1 ölü

İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARILDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından Berk Şahin sıkıştığı yerden kurtarıldı.