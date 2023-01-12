Sivas'ta kan donduran olay! Evinde ölü bulundu: 7 arkadaşı gözaltına alındı

Sivas'ta Fatih Şahin (35), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Vücudunda darbeye bağlı izler tespit edilen Şahin'in dün gece birlikte içki içtiği 7 arkadaşı gözaltına alındı.
Çiçekli Mahallesi Battal Gazi Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan Fatih Şahin, dün gece dışarıda arkadaşlarıyla içki içtikten sonra evine döndü.
Bugün kendisinden haber alamayan yakınları, saat 14.00 sıralarında eve geldiklerinde Şahin'i hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Fatih Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.