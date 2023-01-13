Apartmanın girişinde bıçaklı saldırıya uğrayan Tuğçe, hayatını kaybetti

Tüyler ürperten cinayet, Eskişehir Tepebaşı'nda meydana geldi. Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'taki 5 katlı bir apartmanda oturan yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can (25), dün sabah 08.30 sıralarında çalıştığı huzurevine gitmek üzere evden çıktı. Apartman girişindeki merdiven boşluğunda 1.5 yıllık erkek arkadaşı Onur K.'nın saldırısına uğradı. Tuğçe Can'ı bıçakla boğazından, karnından ve sırtından bıçaklayan cani, kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polisin incelemesinin ardından genç kızın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, katilin yakalanması için çalışma başlattı. Onur K, bir otelde fare zehiriyle intihar girişiminde bulunduğu sırada yakayı ele verdi. Gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
'KIYAN'BİRADER!
Batman'da Edibe Güneş, çocuğunu erkek kardeşleri Recep ve Aziz Güneş'le beraber okula götürdü. O sırada okula gelen eski kocası Ahmet Doğan arasında tartışma çıktı. Güneş'in kardeşleri de müdahil olunca tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Doğan, aracından çıkardığı pompalı tüfekle eski eşi ve kardeşlerine ateş açtı. Aziz Güneş, hayatını kaybetti. Yaralı Edibe Güneş ve Recep Güneş ise hastaneye kaldırıldı.
İNTİHAR MI CİNAYET Mİ
Kocaeli'de bir apartmanın 5. katındaki dairede yaşayan Körfez Atatürk Anadolu Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni Faruk Akay, henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan, zemindeki boş havuza çakıldı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Akay, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak kurtarılamdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.