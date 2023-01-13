Apartmanın girişinde bıçaklı saldırıya uğrayan Tuğçe, hayatını kaybetti





'SHANE' HABER

ABD'li Shane Burcaw, SMA hastalığıyla dünyaya geldi. 2 yaşından itibaren hayatına tekerlekli sandalyeyle devam etti. Ancak yaşamaktan bir an olsun vazgeçmedi. Hep gülümsedi. 6 yıl önce aradığı aşkı Hannah Aylward'da buldu, ikili 2020'de evlendi. Dünyayı gezen ikili, tüm kalıpları yıktı ve birbirinden eğlenceli fotoğraflarıyla adeta aşkın gücünü gösterdi. Çift, 1 milyondan fazla takipçinin olduğu YouTube hesaplarında gündelik hayatlarına dair videolara yer verdi. Shane, "İnsanlar genellikle Hannah'ı hemşirem ya da bakıcım zannediyor" dedi. Şöyle devam etti: Hayatımda ilk kez bir yük olmadığımı hissediyorum. Çünkü Hannah tamamen benim yanımda ve bana bir yükmüşüm gibi davranmıyor.