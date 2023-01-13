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    Apartmanın girişinde bıçaklı saldırıya uğrayan Tuğçe, hayatını kaybetti

    Yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can, işe gitmek üzere evden çıktı. Apartmanın girişinde pusu kuran sevgilisi Onur K. tarafından defalarca bıçaklandıktan sonra hayattan koparıldı. İşte sizler için derlediğimiz 13 Ocak yurtta ve dünyadan haberler...

    ’Can’avar

    Tüyler ürperten cinayet, Eskişehir Tepebaşı'nda meydana geldi. Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'taki 5 katlı bir apartmanda oturan yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can (25), dün sabah 08.30 sıralarında çalıştığı huzurevine gitmek üzere evden çıktı. Apartman girişindeki merdiven boşluğunda 1.5 yıllık erkek arkadaşı Onur K.'nın saldırısına uğradı. Tuğçe Can'ı bıçakla boğazından, karnından ve sırtından bıçaklayan cani, kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polisin incelemesinin ardından genç kızın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, katilin yakalanması için çalışma başlattı. Onur K, bir otelde fare zehiriyle intihar girişiminde bulunduğu sırada yakayı ele verdi. Gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.



    'KIYAN'BİRADER!
    Batman'da Edibe Güneş, çocuğunu erkek kardeşleri Recep ve Aziz Güneş'le beraber okula götürdü. O sırada okula gelen eski kocası Ahmet Doğan arasında tartışma çıktı. Güneş'in kardeşleri de müdahil olunca tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Doğan, aracından çıkardığı pompalı tüfekle eski eşi ve kardeşlerine ateş açtı. Aziz Güneş, hayatını kaybetti. Yaralı Edibe Güneş ve Recep Güneş ise hastaneye kaldırıldı.



    İNTİHAR MI CİNAYET Mİ
    Kocaeli'de bir apartmanın 5. katındaki dairede yaşayan Körfez Atatürk Anadolu Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni Faruk Akay, henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan, zemindeki boş havuza çakıldı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Akay, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak kurtarılamdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



        BURHAN ÇAÇAN'I KAYBETTİK
        Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, dün sabah yürüyüş yapmak için Bakırköy'deki evinden dışarı çıktı. Daha sonra evine dönen usta müzisyen, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Çaçan'ın bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirlendi. İlk albümünü 1981 yılında çıkaran Burhan Çaçan, Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi. Sanatçı, ayrıca Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli sinema filmlerinde de rol aldı.

        MOTOSİKLET FACİASI!
        Muğla Bodrum Belediyesi kafesinde çalışan Zeynep Eriş'in (34) kullandığı motosiklete aynı yönde giden otomobil çarptı. Savrulan motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya vurdu. Kazada Eriş ile motosikletin çarptığı yaya yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kaçtı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan, 3 çocuk annesi Eriş, dün 62 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Bodrum'a getirilen Eriş'in cenazesi, öğle vakti Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kaza sonrası kaçan ve kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışmalar başlatıldı.



        BOMBA OPERASYON
        Rusya -Ukrayna savaşı 11. Ayını geride bıraktı. Çatışmalar, Donetsk bölgesinde hız kazandı. Rus askerlerinin hücumu sonrası tüfekle atılan bir el bombası, Ukraynalı askerin karnına saplandı. Şans eseri bomba patlamadı. Yaralı asker hemen bomba uzmanları eşliğinde ameliyata alındı.

        ONUR NİŞANI TAKILDI
        Ukraynalı cerrah Tümgeneral Andrii Verba, zamana karşı yarıştı. Başarılı bir operasyonla bombayı askerin vücudundan çıkardı. Patlayıcı uzmanları, bombanın her an infilak edebileceği korkusuyla ameliyatı izlemek zorunda kaldı. 2014'ten bu yana Donetsk'te yaralı askerleri tedavi eden Verba'nın bu başarısı, taktirle karşılandı. Ukrayna hükümeti, Verba'ya onur nişanı takıldı. Bu arada askerin hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı.



        'KABİR' AZABI
        Kayseri'de 12 yıl önce Hasan-Zühal Gülersez'in çocuğu olarak dünyaya gelen Zühal'in, ağır zihinsel engelli olduğu belirlendi. Bu yüzden ailesi tarafından adeta terk edildi. Devlet korumasına alınan küçük kız, Erzurum'daki bakımevine gönderildi. Yıllarca yatılı olarak hizmet alan Zühal, iki yıl önce de Elazığ'daki başka bir bakımevine nakledildi. Beslenme sorunu nedeniyle kısa süre kaldığı bakımevinden hastaneye kaldırılan Zühal'in midesinden PEG ile beslenmesine devam edildi. Ancak 4 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Görevliler, kızın aynı adı taşıyan annesine haber gönderdi. Ancak aile, cenazeyi kabul etmedi. Bunun üzerine Elazığ'lılar talihsiz kızı, Kimsesizler Mezarlığı'na defnetti. Aile Bakanlığı da mezarını düzenledi. Görüntüler ve ailenin tutumu, vicdanları zedeledi...



            'SHANE' HABER
            ABD'li Shane Burcaw, SMA hastalığıyla dünyaya geldi. 2 yaşından itibaren hayatına tekerlekli sandalyeyle devam etti. Ancak yaşamaktan bir an olsun vazgeçmedi. Hep gülümsedi. 6 yıl önce aradığı aşkı Hannah Aylward'da buldu, ikili 2020'de evlendi. Dünyayı gezen ikili, tüm kalıpları yıktı ve birbirinden eğlenceli fotoğraflarıyla adeta aşkın gücünü gösterdi. Çift, 1 milyondan fazla takipçinin olduğu YouTube hesaplarında gündelik hayatlarına dair videolara yer verdi. Shane, "İnsanlar genellikle Hannah'ı hemşirem ya da bakıcım zannediyor" dedi. Şöyle devam etti: Hayatımda ilk kez bir yük olmadığımı hissediyorum. Çünkü Hannah tamamen benim yanımda ve bana bir yükmüşüm gibi davranmıyor.



            HER TAŞI DEĞERLİ
            Ayasofya-ı Kebir Camii, dünyanın en değerli kültür mirasları arasında yer aldı. Onu bu kadar değerli yapansa Doğu Roma ve Osmanlı İmparatorlukları'nın izlerini taşımasıydı. Hala mimari harika olarak gösterilen bin 500 yıllık tarihe sahip Ayasofya'nın yapımında ve süslemelerinde 30 farklı tür ve kökende taş kullanıldığı anlaşıldı. Buna göre taşların İmparator Justinyanus'un emriyle Muğla, Kocaeli, Yunanistan, Tunus, Mısır'dan Fransa'nın Pirene bölgelerinden getirildiği ortaya çıktı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Serkan Angı, Ayasofya'nın doğal taş müzesini andırdığını vurguladı.



            YAŞAM ZİNCİRİ
            Hayatını kaybeden küçük kızın organları, başka bir çocuğu hayata bağladı. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, bu kez de domino nakile imza attı. Tıp tarihine adını yazdırdı. Antalya'da yaşayan 14 yaşındaki Zeynep Sükeyna Fidancı, 30 Aralık'ta rahatsızlandı. Ani kalp durması şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Beyin ölümü gerçekleşen talihsiz Zeynep'in organları bağışlandı. Kalbi, böbrekler, karaciğeri ve korneaları 8 kişiyi hayata bağladı. O hastalardan biri de henüz 11 yaşındaki Furkan'dı. Doğuştan karaciğer hastası olan Furkan Geve, Zeynep'in karaciğeriyle hayata sarıldı. Furkan'ın metabolik hastalığı olan karaciğeri ise Uşak'ta yaşayan siroz hastası Mehmet Talas'a (61) takıldı. 10 günde sağlığına kavuşan ikili, gerçekleştirilen toplantıda Zeynep'in adını duydukları an gözyaşlarını tutamadı. Büyük mutluluğunu yaşayan Furkan, "İzmirli'yim. Naklin ardından hayatımda ilk kez gevrek yedim. Yaşamak güzel şey" açıklaması yaptı.



                Mehmet Talas ise duygularını şöyle anlattı: Furkan'ın karaciğeri ona yaramıyordu ama bana faydalıydı. Artık dede torun olduk. Zeynep'in ailesi organ bağışlamasaydı bugün Furkan da ben de yaşamayacaktık. Öte yandan Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, domino naklin dünyada ender yapıldığını söyledi. ERDOĞAN ÖZTÜRK



                RÜYA DEĞIL GERÇEK!
                Almanya'da temizlik görevlisi olarak çalışan Nazmiye Karaman (45), 6 ay önce rüyasında Zonguldak Çaycuma'daki arazisinde hazine gördü. Evli ve 1 çocuk annesi olan Karaman, Almanya'dan 2 bin kilometre yol kat ederek memleketine geldi. Toprak analizi yaptırdıktan sonra gerekli izinleri de aldı. 2 arkeolog, 2 uzman ve jandarma eşliğinde kazı çalışmalarına başladı. 6 yıldır gördüğü rüyayla ilgili çalıştığını ifade eden Karaman, "120 bin TL masraf yaptım. Eşim biraz karşı inanmıyor. Buradan bir şey çıkacağına eminim. Eğer çıkarsa yüze 50'sini devletime vereceğim" dedi.



                'TIR'AJİK ÖLÜM!
                Bursa'da dün sabah akılalmaz bir kaza meydana geldi. Ankara yönüne giden 2 çocuk babası ilaç mümessili Mehmet Vehbi Yılmazer (39) yönetimindeki otomobil, E.B.'nin emniyet şeridine park ettiği TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobil, hurdaya dönerken, sürücü Yılmazer ise sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Vehbi Yılmazer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. TIR şoförü E.B. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.



                    İLAN-I ŞOK!
                    Bursa'da bir satış sitesinde kiralık olarak 4 bin 500 TL'den ilana konulan dairenin fotoğrafları ise ilanı görenlerin tepkisini çekti. Evin metruk binadan farksız olduğu, kapı ve pencerelerinin kırık olduğu görüldü. Ayrıca tuvalet dâhil evin her noktasının bakımsız olması da ilanı görenlerin dikkatinden kaçmadı. Evin kira ücretinin 4 bin 500 TL olduğunu gören Fırat Y. (26), 'Bu evde köpek bağlasan durmaz' diyerek tepki gösterdi.



                    KUMPAS
                    İstanbul Sultanbeyli'de bir oto aksesuar dükkanının sahibi Salih Yılmaz, sözleşme yenilediği kiracısı Özkan Çalık'la, sözleşmede yazan 7 bin TL'ye rağmen ilk 6 ay 15 bin TL sonraki 6 ay 20 bin TL olacak şekilde yeni bir kira sözleşmesi yapmak isteyince tartışma yaşadı. Dükkan sahibi, dükkanın önüne bir kamyon getirterek yığınla kum döktürdü. Dükkanın kiracısı, dükkan önündeki kum yığınını görünce şaşkınlık yaşadı. Kiracı isyan etti: Her türlü kumpası yapıyor.



                    TELEFONUNA KAVUŞTU
                    Rusya'dan uçakla İstanbul'a gelen Veronika Makhno (22), takside cep telefonunu unuttu. Taksici Bahattin G, cep telefonunu vermek için turistten 100 dolar isteyince şok oldu. Makhno, bu parayı kabul etti ancak taksici kayboldu. Polis ekiplerinin çalışması sonucu telefonuna kavuştu. "Otel yetkilileri ve Türk polisine teşekkür ediyorum" dedi.



                        6.5 MİLYON DEVRETTİ
                        6 bilen çıkmayınca 6 milyon 563 bin lira devretti. 5 bilenler 46 bin 603'er, 4 bilenler 991'er, 3 bilenler 52'şer, 2 bilenler ise 6'şar lira ikramiye alacak.

                        HARRY POTTER
                        Prens Harry'nin Spare (Yedek) adlı kitabı, 2 günde 1.4 milyondan fazla sattı. İngiltere'de "en hızlı satılan" kurgusal olmayan kitap rekorunu kırdı. Kurgu kitap Harry Potter'in tahtını salladı.

                        ÖKSÜRÜĞÜ UNUT
                        Salgın arttı. Öksürük patladı. Uzmanlar iksiri açıkladı: Zencefille turp yiyin.

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                        Haberler Yaşam Apartmanın girişinde bıçaklı saldırıya uğrayan Tuğçe, hayatını kaybetti
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