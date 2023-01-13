Akbank Axess Juzdan ÇEKİLİŞ SONUÇLARI açıklandı! 13 Ocak 2023 Juzdan yılbaşı çekilişi ASİL-YEDEK talihliler İSİM LİSTESİ...

iPhone 14 128 GB "Hat ve Kart Hariçtir" ASİL TALİHLİLER
1 FERHAT KAYA ANKARA
2 SEYHAN RENDE İSTANBUL
3 ABDURRAHMAN BİNAY DİYARBAKIR
4 İDRİS İLMEK İZMİR
5 ZELAL KARAŞİN MARDİN
6 ESRA ÜNAL GEZER İSTANBUL
7 ÜMİT ALTINIŞIK ADANA
8 MESUT EROL KIRKLARELİ
9 HAMZA SOFUOĞLU SAMSUN
10 ŞÜKRÜ KANBUR KAYSERİ
iPhone 14 128 GB "Hat ve Kart Hariçtir" YEDEK TALİHLİLER
1 ZAFER ÇATIKKAŞ ANKARA
2 VELİ KILINÇ İSTANBUL
3 YAĞMUR YILDIZ ADANA
4 SONER EVYAPAN ANTALYA
5 ERHAN AKTAY DİYARBAKIR
6 İSMAİL KARAHAN GAZİANTEP
7 ŞERİFE CEYLAN BURDUR
8 SELCAN KURTULUŞ KÜTAHYA
9 SEVDA ARSLAN ANTALYA
10 MUSTAFA HEJAZI İSTANBUL
Apple Watch SE GPS 40 mm ASİL TALİHLİLER
1 İMDAT GÜLER ESKİŞEHİR
2 NURAN BÜŞRA ERDEMİR ŞIRNAK
3 TALİP ŞAHİN ADANA
4 DEMİREL SEZEN KIRIKKALE
5 İSMAİL ŞAHİN ANKARA
6 MELTEM GÜNGÖR AYDIN
7 YEŞİM SUNDUR İSTANBUL
8 ÖZCAN UZUN SAMSUN
9 KADRİYE SAKİN
10 CEYLAN ÇULFA MERSİN