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    Akbank Axess Juzdan ÇEKİLİŞ SONUÇLARI açıklandı! 13 Ocak 2023 Juzdan yılbaşı çekilişi ASİL-YEDEK talihliler İSİM LİSTESİ...

    Akbank Juzdan yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı. Yılbaşı öncesi Akbank tarafından duyurulan çekiliş büyük ilgi görmüştü. Birçok kişi ise Juzdan çekiliş sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. 13 Ocak 2023 itibariyle asil ve yedek talihlilerin isim listesi yayımlandı. İşte 13 Ocak 2023 Akbank Axess Juzdan yılbaşı çekiliş sonuçları isim listesi...

    iPhone 14 128 GB "Hat ve Kart Hariçtir" ASİL TALİHLİLER
    1 FERHAT KAYA ANKARA
    2 SEYHAN RENDE İSTANBUL
    3 ABDURRAHMAN BİNAY DİYARBAKIR
    4 İDRİS İLMEK İZMİR
    5 ZELAL KARAŞİN MARDİN
    6 ESRA ÜNAL GEZER İSTANBUL
    7 ÜMİT ALTINIŞIK ADANA
    8 MESUT EROL KIRKLARELİ
    9 HAMZA SOFUOĞLU SAMSUN
    10 ŞÜKRÜ KANBUR KAYSERİ

    iPhone 14 128 GB "Hat ve Kart Hariçtir" YEDEK TALİHLİLER
    1 ZAFER ÇATIKKAŞ ANKARA
    2 VELİ KILINÇ İSTANBUL
    3 YAĞMUR YILDIZ ADANA
    4 SONER EVYAPAN ANTALYA
    5 ERHAN AKTAY DİYARBAKIR
    6 İSMAİL KARAHAN GAZİANTEP
    7 ŞERİFE CEYLAN BURDUR
    8 SELCAN KURTULUŞ KÜTAHYA
    9 SEVDA ARSLAN ANTALYA
    10 MUSTAFA HEJAZI İSTANBUL


    Apple Watch SE GPS 40 mm ASİL TALİHLİLER
    1 İMDAT GÜLER ESKİŞEHİR
    2 NURAN BÜŞRA ERDEMİR ŞIRNAK
    3 TALİP ŞAHİN ADANA
    4 DEMİREL SEZEN KIRIKKALE
    5 İSMAİL ŞAHİN ANKARA
    6 MELTEM GÜNGÖR AYDIN
    7 YEŞİM SUNDUR İSTANBUL
    8 ÖZCAN UZUN SAMSUN
    9 KADRİYE SAKİN
    10 CEYLAN ÇULFA MERSİN


        Apple Watch SE GPS 40 mm YEDEK TALİHLİLER
        1 MİNE BOZ EDİRNE
        2 AHMET KÜPELİ İSTANBUL
        3 ELİF ÖZLEM SABUNCU MERSİN
        4 NECİP KÜTÜK ANKARA
        5 NAZİM VELİ ERAVCI BİNGÖL
        6 ALİ KEMAL ÇETİN KAYSERİ
        7 SADIK AKBIYIKOĞLU KARABÜK
        8 ALİ RIZA GÜL İSTANBUL
        9 ŞÜKRİYE ESEN UZEL İSTANBUL
        10 FİKRİYE SEVİNÇ BATMAN

        AirPods 3. Nesil ve Lightning Şarj Kutusu ASİL TALİHLİLER
        1 ÇAĞATAY DİNÇ İSTANBUL
        2 BURAK ARSLAN ANKARA
        3 EMİRCAN SANİYAR KONYA
        4 FATMA KORKMAZ KAYSERİ
        5 NAZLI KILIÇ İSTANBUL
        6 OKAN ZURNACI İSTANBUL
        7 SULTAN MENAZ KAHRAMANMARAŞ
        8 FIRAT GÖRGÜLÜ AYDIN
        9 BATUHAN KIRIKÇI İZMİR
        10 MEHMET KAPLAN MERSİN


        AirPods 3. Nesil ve Lightning Şarj Kutusu YEDEK TALİHLİLER
        1 NEVZAT UYSAN İSTANBUL
        2 TAYFUN TOSUNOĞLU İSTANBUL
        3 BATTAL ÇİNKİLİÇ MUĞLA
        4 MESUT ÖZKAN BURSA
        5 MERVE YASEMİN BOZKURT İSTANBUL
        6 EMİNE ARSLAN BURSA
        7 HALİM KUTAY SOYDAL BALIKESİR
        8 SELEN GÜRSES İSTANBUL
        9 ESRA KARAÇUHA SAMSUN
        10 ÇAĞLAR ÖZGÜL ANTALYA


        Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 25.11.2022 tarih ve E-24951361-255.01.02-27783 sayılı sayılı izin ile Akbank T.A.Ş. adına; 01.12.2022 (Saat 00.01) – 31.12.2022 (Saat 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Juzdan kampanyasında 4.806.383 adet çekiliş numarası bulunmaktadır. 11.01.2023 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak 10 kişi iPhone 14 128 GB "Hat ve Kart Hariçtir.", 10 kişi Apple Watch SE GPS 40 mm, 10 kişi AirPods 3. Nesil ve Lightning Şarj Kutusu kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiştir. İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 28.01.2023, yedek talihlilerin en geç 12.02.2023 tarihine kadar, 0(212) 275 18 07 nolu faksa ya da mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti., Atakent Mah. 221 Sok. Rota Office No: 3A D: 16 Küçükçekmece/İstanbul adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 17.02.2023'tür. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.

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