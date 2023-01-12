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    • Yaşam
    • 12.01.2023 15:05
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    • 12.01.2023 15:24
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    Taksinin çarpmasıyla öldü! Üzerinden çıkanlar şoke etti

    Ankara'da agresif hareketler sergileyerek yolun karşısına geçmeye çalışan bir şahıs taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ölen şahsın üzerinden pompalı tüfek ve bıçak çıktı.

    Ölen adamın üzerinden çıkanlar şoke etti!

    Ankara'da Alper İ. (40) yolun karşısına geçerken taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

    Kaza, saat 11.00 sıralarında Keçiören ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Agresif hareketler sergileyerek yolun karşısına geçmeye çalışan Alper İ.'ye, Kadir D. yönetimindeki 06 T 5949 plakalı taksi çarptı.

    Ölen adamın üzerinden çıkanlar şoke etti!

    Alper İ.'ye ilk müdahaleyi yoldan geçen bir kişi kalp masajı uygulayarak yaptı.

    ÜZERİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ
    Daha sonra gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Alper İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Alper İ.'nin üzerinde pompalı tüfek ve bıçak bulundu.

    Alper İ.'nin cesedi, yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, taksi şoförü Kadir D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Taksinin çarpmasıyla öldü! Üzerinden çıkanlar şoke etti
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