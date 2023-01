İstanbul Bağcılar'da korkutan patlama!

BAĞCILAR KAYMAKAMI UÇGUN: CAN KAYBI VE YARALI YOK

Olay yerine gelen Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Burası bir tekstil atölyesi, herhangi bir can kaybı ve yaralı yok. Olay gerçekleştiği anda emniyet birimlerimiz, sağlık ekipleri ve itfaiye bu noktaya sevk edildi. Sadece, maddi hasar var. Can kaybı, yaralı olmaması bizim için sevindirici, tüm ekiplerimiz çalışıyor" dedi.