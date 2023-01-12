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    • Yaşam
    • 12.01.2023 17:06
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    • 12.01.2023 19:20
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    İstanbul Bağcılar'da korkutan patlama!

    Son dakika haberine göre İstanbul Bağcılar'da iş merkezinin içinde bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamanın atölyede bulunan endüstriyel ütü kazanında gerçekleştiği, patlama sırasında işçilerin molada oldukları öğrenildi. İş merkezin camları ve tuğlalar caddeye saçılırken araçlarda hasar oluştu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bağcılar’da korkutan patlama!

    Bağcılar'da iş merkezinin içinde bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken kaldırımda yürüyenlerin son anda düşen cam ve tuğla parçalarının altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor. Olay anını anlatan esnaf Ali Karadağ, "Bomba sesi gibiydi, hemen dışarı koştum, iş yerinin patladığını gördüm. Yaklaşık 20-30 kişinin çalıştığı bir yerdi" dedi.

    İstanbul Bağcılar'da iş yerinde patlama!

    Bağcılar Yıldıztepe mahallesinde bulunan 5 katlı iş merkezinin 4'üncü katında bulunan tekstil atölyesinde saat 16.00 sıralarında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Patlamanın atölyede bulunan endüstriyel ütü kazanında gerçekleştiği, patlama sırasında işçilerin molada oldukları öğrenildi. İş merkezin camları ve tuğlalar caddeye saçılırken araçlarda hasar oluştu.

    Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken kaldırımda yürüyenlerin son anda düşen cam ve tuğla parçalarının altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.

        BAĞCILAR KAYMAKAMI UÇGUN: CAN KAYBI VE YARALI YOK
        Olay yerine gelen Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Burası bir tekstil atölyesi, herhangi bir can kaybı ve yaralı yok. Olay gerçekleştiği anda emniyet birimlerimiz, sağlık ekipleri ve itfaiye bu noktaya sevk edildi. Sadece, maddi hasar var. Can kaybı, yaralı olmaması bizim için sevindirici, tüm ekiplerimiz çalışıyor" dedi.

        YAKLAŞIK 20-30 KİŞİNİN ÇALIŞTIĞI BİR YERDİ
        Olay anını anlatan esnaf Ali Karadağ, "Bomba sesi gibiydi, hemen dışarı koştum, iş yerinin patladığını gördüm. Hemen ambulans, itfaiye ekiplerini aradık 5-10 dakika içinde geldiler. Yaklaşık 20-30 kişinin çalıştığı bir yerdi" dedi. Patlamaya şahit olan Aytekin Şenkış ise, "Önce bomba patladı sandık, o derece bir sarsıntıydı. Sonra ilkyardım amaçlı olarak koştuk, ne olduğunu anlamadık" diye konuştu.

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        Haberler Yaşam İstanbul Bağcılar'da korkutan patlama!
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