İstanbul Bağcılar'da korkutan patlama!

Bağcılar'da iş merkezinin içinde bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken kaldırımda yürüyenlerin son anda düşen cam ve tuğla parçalarının altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor. Olay anını anlatan esnaf Ali Karadağ, "Bomba sesi gibiydi, hemen dışarı koştum, iş yerinin patladığını gördüm. Yaklaşık 20-30 kişinin çalıştığı bir yerdi" dedi.
Bağcılar Yıldıztepe mahallesinde bulunan 5 katlı iş merkezinin 4'üncü katında bulunan tekstil atölyesinde saat 16.00 sıralarında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Patlamanın atölyede bulunan endüstriyel ütü kazanında gerçekleştiği, patlama sırasında işçilerin molada oldukları öğrenildi. İş merkezin camları ve tuğlalar caddeye saçılırken araçlarda hasar oluştu.
Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken kaldırımda yürüyenlerin son anda düşen cam ve tuğla parçalarının altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.