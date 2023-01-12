Manisa'da baba ve iki yaşındaki oğlu su kuyusunda hayatını kaybetti

Manisa'daki Gülnar Sitesi'nde 5 Ocak'ta meydana gelen olay yürekleri dağladı. Aytuğ Demir, eşi Yağmur ve oğlu Batu (2) ile sitedeki çocuk parkına çıktı. Batu ağaç sulamak için açılan ancak üstü kapatılmayan 60 metrelik kuyuya yuvarlandı. Aytuğ Demir, oğlunun peşinden atladı. Ne yazık ki kuyudan cansız bedenleri çıkarıldı. Site yöneticisi Hamza Akiş ile sondaj firması sorumlusu Vasfi Çakır tutuklandı. Acı olaydan geriye ise Yağmur Demir'in feryatları kaldı. Demir, gözyaşları içinde o anları anlattı: Eşimi ve oğlumu kurtarmak için delikten aşağı ip attım. Ama gücüm yetmedi. Aytuğ'un son sözleri 'Nefes alamıyorum' oldu. Ben onlarsız ne yapacağım. CEYHAN TORLAK
KADERE BAK!
İstanbul Göktürk'te yemek siparişi götüren moto-kurye Bülent Yahşi (32), park halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kurye, kanlar içinde yere yığıldı. Müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin öğretmenlik ataması için gün saydığı ortaya çıktı. Bu arada Yahşi'nin ölmeden önce kazalarda hayatını kaybeden moto-kuryelerle ilgili rapor paylaştığı anlaşıldı.
HUZEYFE ATICI
ZAYIFLAMA İLACI FELÇ BIRAKTI
İstanbul'da 100 kiloya ulaşan Gül Sevim Turp (40), zayıflamak için internetten ilaç aldı. İlaç kullanımının ardından felç geçirip 400 kiloya ulaştı. Kolunu bile kıpırdatamadı. Eşi de tedavi sırasında kendisini yarı yolda bıraktı. Tüp mide ameliyatı sonrası ise kilo vermeye başladı. Turp, "Zayıflamak için internetten kimse bir şey almasın. Ben yandım başkaları da yanmasın" diyerek ağladı.