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    Manisa'da baba ve iki yaşındaki oğlu su kuyusunda hayatını kaybetti

    Aytuğ Demir ile oğlu Batu, üstü kapatılmayan kuyuya düşüp öldü. Yağmur Demir eşinin ve evladının ardından gözyaşı döktü: Kuyuya ip atıp kurtarmak istedim ama olmadı. Aytuğ ‘nefes alamıyorum’ diye bağırıyordu...

    Çok acay’ip’ acı

    Manisa'daki Gülnar Sitesi'nde 5 Ocak'ta meydana gelen olay yürekleri dağladı. Aytuğ Demir, eşi Yağmur ve oğlu Batu (2) ile sitedeki çocuk parkına çıktı. Batu ağaç sulamak için açılan ancak üstü kapatılmayan 60 metrelik kuyuya yuvarlandı. Aytuğ Demir, oğlunun peşinden atladı. Ne yazık ki kuyudan cansız bedenleri çıkarıldı. Site yöneticisi Hamza Akiş ile sondaj firması sorumlusu Vasfi Çakır tutuklandı. Acı olaydan geriye ise Yağmur Demir'in feryatları kaldı. Demir, gözyaşları içinde o anları anlattı: Eşimi ve oğlumu kurtarmak için delikten aşağı ip attım. Ama gücüm yetmedi. Aytuğ'un son sözleri 'Nefes alamıyorum' oldu. Ben onlarsız ne yapacağım. CEYHAN TORLAK



    KADERE BAK!
    İstanbul Göktürk'te yemek siparişi götüren moto-kurye Bülent Yahşi (32), park halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kurye, kanlar içinde yere yığıldı. Müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin öğretmenlik ataması için gün saydığı ortaya çıktı. Bu arada Yahşi'nin ölmeden önce kazalarda hayatını kaybeden moto-kuryelerle ilgili rapor paylaştığı anlaşıldı.
    HUZEYFE ATICI



    ZAYIFLAMA İLACI FELÇ BIRAKTI
    İstanbul'da 100 kiloya ulaşan Gül Sevim Turp (40), zayıflamak için internetten ilaç aldı. İlaç kullanımının ardından felç geçirip 400 kiloya ulaştı. Kolunu bile kıpırdatamadı. Eşi de tedavi sırasında kendisini yarı yolda bıraktı. Tüp mide ameliyatı sonrası ise kilo vermeye başladı. Turp, "Zayıflamak için internetten kimse bir şey almasın. Ben yandım başkaları da yanmasın" diyerek ağladı.



        'MADE'L'IN'E TURKEY
        Almanya'da büyüyen Madeline Hoffmann (33), 7 yıl önce babasının bir Türk olduğunu öğrendi. Kendisiyle tanışmaya karar verdi. 23 Ağustos 2022'de bisikletine bindi. Fransa, İsviçre, İtalya, Hırvatistan, Slovenya, Karadağ, Bosna Hersek, Arnavutluk, Yunanistan'dan geçerek 4.5 ayda Türkiye'ye geldi. Kayseri'de 64 yaşındaki babası Duran Tekin ile hasret giderdi.



        YEDEK SATIŞ
        Prens Harry'nin Spare (Yedek) isimli otobiyografisini, ilk gün 400 bin kişi aldı. İtiraf ve suçlamalarla dolu kitap, Kraliyet Ailesi'nde şok etkisi yarattı. Hele Prens Harry'nin, tahtın varisi ağabeyi William için dünyaya getirildiği iddiası, ortalığı karıştırdı. Harry kitabında "Abim hastalanırsa organ bağışlamam için doğmuşum. Bunu bana şu anda hayatta olmayan biri söyledi" diye yazdı. Bu kişinin, Kraliçe Elizabeth veya Prens Philip olabileceği iddiası ortaya atıldı.



        DERİN İŞGAL!
        Rusya, Ukrayna'daki stratejik bölgeleri ve şehirleri bir bir işgal etti. Son olarak Rus askerleri maden şehri Soledar'ın neredeyse tamamen kontrolü altına geçirdi. Donetsk bölgesinde, tankların ve diğer ağır silahların geçebileceği büyüklükte tünellere sahip yer altı şehrinin düştüğünü, İngiltere Savunma Bakanlığı bildirdi. Savaşın başlamasından bugüne kadar 13 ayrı maden bölgesinin Ukrayna'nın elinden alındığı öğrenildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Soledar'da hiç hayat belirtisi kalmadığını, kentin yerle bir olduğunu hatta yakınlardaki tüm arazilerin cesetlerle kaplı olduğunu söyledi.



            'YÜZ'SÜZ TEKLİF!
            Rusya'da uçakla İstanbul'a gelen Veronika Makhno (22) ve arkadaşı Sabina Magomedova (23), havalimanında uygulamadan çağırdığı taksiye bindi. Galata'da kalacakları otele geldi. Araçtan inen turist kızlardan Makhno, telefonunu takside unuttuğunu fark etti. Otel yetkililerinden yardım istedi. Rus kız, bulduğu taksicinin telefona mesaj gönderdi. Ancak aldığı cevapla şoka girdi. Taksici, telefonu getirme karşılığında kendisinden 100 dolar istedi. Akıl almaz teklifi kabul etmek zorunda kalan talihsiz kadın, ikinci bir şok yaşadı. Bu kez taksici kayıplara karıştı. Polise şikayette bulunan Rus kız, telefonu bulunmadan Rusya'ya gitmeyeceğini söyledi.



            SUÇ MAKİNESI DAMAT!
            Zonguldak Ereğli'de Önder Turhan (25), 3 gün önce boşanma aşamasındaki eşi Cansu Turhan'ın (24) kaldığı, babası Nazım Şahin'in evine geldi. Nazım Şahin ile eşi Ayşe Şahin'i vurarak yaraladı. Çift, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Kaçan Turhan gözaltına alındı. Daha önce eşini bıçakladığı gerekçesiyle 8 ay cezaevinde kalan, yeniden Turhan, tutuklandı.



            87 MİLYON DEVRETTİ
            6+Joker bilen çıkmayınca 87 milyon 499 bin lira devretti. 5+1 bilen de çıkmadı. 5 bilenler 314 bin 970'er, 4 bilenler 4 bin 921'er, 3 bilenler 258'er, 2 bilenler ise 23'er lira alacak.



                1.8 MİLYON DEVRETTİ
                5+1 bilen çıkmayınca bir milyon 865 bin lira devretti. 5 bilenler 11 bin 80'er, 4+1 bilenler 977'şer, 4 bilenler 92'şer, 3+1 bilenler 49'ar, 3 bilenler 15'er, 2+1 bilenler 18'er, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 8'er lira alacak.



                GİZEMLİ ÖLÜM
                Sakarya'da yaşayan 8 çocuklu bir ailenin 5 kızından ikisi olan Nuran ve Ayşe Kayar, daha lisedeyken aynı üniversitede okuma hayali kuruyordu. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisi Nuran Kayar'ın (22), ablası Ayşe Kayar (24) ile aynı yurtta kaldığı ve aynı üniversitenin aynı bölümünde okuyordu. Ancak geçtiğimiz Pazar günü hayaller, umutlar bitti. Sabah yurttan çıkan Nuran Kayar, ortadan kayboldu.

                ÇARESİZCE BEKLEDİLER
                Ayşe Kayar, Nuran'ı arayıp arkadaşları ile birlikte oturduğu kafeteryaya çağırdı. 18.00 sıralarında kardeşiyle son kez konuşan abla, 21.00 sıralarında yurda döndüğünde Nuran'ı bulamadı. Kardeşinin telefonunun kapalı olduğunu görünce, yurda son giriş saati 23:00'a kadar çaresizce bekledi. Daha sonra yurttan çıkıp Nuran'ı aramak istedi. Ancak, çıkışına izin verilmedi. Sabah 05:00 sıralarında ise kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı. Ağabey Sinan Kayar, "Kardeşim son derece neşeli ve hayat dolu bir kızdı. Asla intihar edecek bir yapısı yoktu" dedi. Muharrem DOĞANTEZ

                SÜPER'İŞ'
                İstanbul'da Muharrem Can İncirli, sipariş alıp motoruyla yola çıktı. Ürünü bıraktığı yerde piyano vardı. İzin isteyip Mozart'ın Türk Marşı'nı çaldı. Görüntüler milyonlarca kez tıklandı. Herkes yardım için kolları sıvadı! Patronu Nazım Salur açıklama yaptı: Mutlaka destek olacağız.

                OKULDA DEHŞET!
                İstanbul Ümraniye'de ortaokul 7. sınıf öğrencisi H.N.B, okulda bulunan yaklaşık 20 kişilik bir grup öğrenci tarafından darp edildi. Ölümden mağazaya sığınarak kurtulan genç kız, ambulans ile hastaneye kaldırdı. Öğrenci beyin kanaması riski olmasından dolayı hastanede müşahede altına alındı. Aile, darp raporu alarak saldırgan öğrencilerden şikayetçi olacaklarını belirtti.

                ADI: AYLİN
                Almanya'da lise öğrencisi 16 yaşındaki Türk kızı Aylin L, 6 Ocak'ta evden çıktı. Georgensgmünd'deki tren istasyonuna ulaştı. Oradan Nürnberg'e giden bir trene bindikten sonra kayıplara karıştı. Telefonunun da kapalı olduğu anlaşıldı. Aile, kızlarının kaçırılmış veya öldürülmüş olabileceği korkusunu yaşamaya başladı. Polis, kızı bulabilmek için tüm karakollara bilgilerini yolladı.

                TEDAVİ ŞART
                Fizyoterapist skandallarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da fizyoterapist olduğunu söyleyen R.Y'nin diplomasının bulunmadığı belirlendi. R.Y.'nin sosyal medya hesabından da ayak, el, diz, bel, omuz, sırt gibi bölgelerde oluşan ağrıların tedavisi için çözüm önerileri sunduğu tespit edildi dikkat çekti. R.Y.'nin 3 yıla kadar hapsi isteniyor. (ATAKAN IRMAK)

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                Haberler Yaşam Manisa'da baba ve iki yaşındaki oğlu su kuyusunda hayatını kaybetti
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