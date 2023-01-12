Manisa'da baba ve iki yaşındaki oğlu su kuyusunda hayatını kaybetti





GİZEMLİ ÖLÜM

Sakarya'da yaşayan 8 çocuklu bir ailenin 5 kızından ikisi olan Nuran ve Ayşe Kayar, daha lisedeyken aynı üniversitede okuma hayali kuruyordu. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisi Nuran Kayar'ın (22), ablası Ayşe Kayar (24) ile aynı yurtta kaldığı ve aynı üniversitenin aynı bölümünde okuyordu. Ancak geçtiğimiz Pazar günü hayaller, umutlar bitti. Sabah yurttan çıkan Nuran Kayar, ortadan kayboldu.



ÇARESİZCE BEKLEDİLER

Ayşe Kayar, Nuran'ı arayıp arkadaşları ile birlikte oturduğu kafeteryaya çağırdı. 18.00 sıralarında kardeşiyle son kez konuşan abla, 21.00 sıralarında yurda döndüğünde Nuran'ı bulamadı. Kardeşinin telefonunun kapalı olduğunu görünce, yurda son giriş saati 23:00'a kadar çaresizce bekledi. Daha sonra yurttan çıkıp Nuran'ı aramak istedi. Ancak, çıkışına izin verilmedi. Sabah 05:00 sıralarında ise kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı. Ağabey Sinan Kayar, "Kardeşim son derece neşeli ve hayat dolu bir kızdı. Asla intihar edecek bir yapısı yoktu" dedi. Muharrem DOĞANTEZ



SÜPER'İŞ'

İstanbul'da Muharrem Can İncirli, sipariş alıp motoruyla yola çıktı. Ürünü bıraktığı yerde piyano vardı. İzin isteyip Mozart'ın Türk Marşı'nı çaldı. Görüntüler milyonlarca kez tıklandı. Herkes yardım için kolları sıvadı! Patronu Nazım Salur açıklama yaptı: Mutlaka destek olacağız.



OKULDA DEHŞET!

İstanbul Ümraniye'de ortaokul 7. sınıf öğrencisi H.N.B, okulda bulunan yaklaşık 20 kişilik bir grup öğrenci tarafından darp edildi. Ölümden mağazaya sığınarak kurtulan genç kız, ambulans ile hastaneye kaldırdı. Öğrenci beyin kanaması riski olmasından dolayı hastanede müşahede altına alındı. Aile, darp raporu alarak saldırgan öğrencilerden şikayetçi olacaklarını belirtti.



ADI: AYLİN

Almanya'da lise öğrencisi 16 yaşındaki Türk kızı Aylin L, 6 Ocak'ta evden çıktı. Georgensgmünd'deki tren istasyonuna ulaştı. Oradan Nürnberg'e giden bir trene bindikten sonra kayıplara karıştı. Telefonunun da kapalı olduğu anlaşıldı. Aile, kızlarının kaçırılmış veya öldürülmüş olabileceği korkusunu yaşamaya başladı. Polis, kızı bulabilmek için tüm karakollara bilgilerini yolladı.



TEDAVİ ŞART

Fizyoterapist skandallarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da fizyoterapist olduğunu söyleyen R.Y'nin diplomasının bulunmadığı belirlendi. R.Y.'nin sosyal medya hesabından da ayak, el, diz, bel, omuz, sırt gibi bölgelerde oluşan ağrıların tedavisi için çözüm önerileri sunduğu tespit edildi dikkat çekti. R.Y.'nin 3 yıla kadar hapsi isteniyor. (ATAKAN IRMAK)

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