Bursa'da otopark yangını: 3 otomobil yandı

Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki iki otomobile sıçradı. Dumanları fark eden otopark görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını başka araçlara sıçramadan söndürdü. Yangında, 3 otomobilin zarar gördüğü öğrenildi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.