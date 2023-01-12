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    • Yaşam
    • 12.01.2023 07:49
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    • 12.01.2023 07:51
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    Bursa'da otopark yangını: 3 otomobil yandı

    Son dakika haberleri... Bursa'da, 7 katlı otoparkın 6'ncı katında park halindeki bir otomobil alev aldı. 2 otomobile daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 3 otomobilin zarar gördüğü bildirildi.

    Katlı otoparkta yangın!

    Bursa'da, 7 katlı otoparkın 6'ncı katında çıkan yangında 3 otomobilin zarar gördüğü öğrenildi.

    PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI
    Yangın, saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki katlı otoparkta meydana geldi. 7 katlı kapalı otoparkın 6'ıncı katında park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

    Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki iki otomobile sıçradı. Dumanları fark eden otopark görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını başka araçlara sıçramadan söndürdü. Yangında, 3 otomobilin zarar gördüğü öğrenildi.

    Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam Bursa'da otopark yangını: 3 otomobil yandı
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