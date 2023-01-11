Meteorolojiden hafta sonu için kar alarmı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: 20 santimi aşacak | 12-16 Ocak 2023

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 13°C, 14°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kerimlerinde (1200 m üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ISPARTA 3°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri ile gece ve sabah saatlerinde il genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli, güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

MERSİN 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı