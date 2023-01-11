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    • Güncel
    • 11.01.2023 23:07
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    • 11.01.2023 23:22
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    Meteorolojiden hafta sonu için kar alarmı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: 20 santimi aşacak | 12-16 Ocak 2023

    Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde yarın Akdeniz'de bazı bölgelerde 20 santimin üzerinde kar yağışı olacağı uyarısında bulunuldu. Hafta sonu için yapılan tahminlerde ise İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da bulunan birçok il için kar alarmı verildi. Peki İstanbul, Ankara ve Bursa'da kar yağacak mı? İşte 5 günlük en güncel hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden hafta sonu için kar alarmı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'un batısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Mersin ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Ege ile Batı Akdeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Bolu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ VE YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Akdeniz kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Batı Akdeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Bolu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

        MARMARA
        Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE 5°C, 9°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        İSTANBUL 8°C, 14°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ 6°C, 12°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KOCAELİ 10°C, 16°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        EGE
        Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR 4°C, 5°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DENİZLİ 4°C, 12°C
        Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, güney kesimlerinde şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        İZMİR 8°C, 16°C
        Çok bulutlu, sağanak yağışlı

        MUĞLA 4°C, 12°C
        Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        ADANA 6°C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA 13°C, 14°C
        Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kerimlerinde (1200 m üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

        ISPARTA 3°C, 6°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri ile gece ve sabah saatlerinde il genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli, güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

        MERSİN 10°C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, batısı ile Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor

            ANKARA 3°C, 8°C
            Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

            ESKİŞEHİR 3°C, 7°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

            KAYSERİ -4°C, 9°C
            Parçalı bulutlu

            KONYA 3°C, 7°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı, batısının çok bulutlu, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Bolu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

            BOLU 3°C, 11°C
            Çok bulutlu, yağmurlu

            KASTAMONU -3°C, 6°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            SİNOP 10°C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ZONGULDAK 11°C, 14°C
            Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

            AMASYA -2°C, 8°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN 9°C, 14°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TOKAT -3°C, 8°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TRABZON 5°C, 13°C
            Az bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

            AĞRI -11°C, 4°C
            Az bulutlu

            ERZURUM -12°C, 3°C
            Az bulutlu

            MALATYA -5°C, 6°C
            Az bulutlu

            VAN -12°C, 4°C
            Az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

                DİYARBAKIR -4°C, 7°C
                Az bulutlu

                GAZİANTEP -1°C, 9°C
                Az bulutlu

                SİİRT 0°C, 9°C
                Az bulutlu

                ŞANLIURFA 3°C, 11°C
                Az bulutlu

                12-16 OCAK 2023 HAVA DURUMU

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                Meteorolojiden hafta sonu için kar alarmı
                Haberler Güncel Meteorolojiden hafta sonu için kar alarmı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: 20 santimi aşacak | 12-16 Ocak 2023
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