Kendini darbettiğini iddia ederek, sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 ölü

Adana'da Mazlum A.'ya kendisini darbettiğini öne süren B.A., tarafından sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü.

KURŞUN YAĞDIRDI

Gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde; henüz bilinmeyen nedenle Mazlum A. ve B.A, sokakta tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında çıkan arbedede Mazlum A., iddiaya göre B.A.'yı darbetti. Daha sonra eve gidip, ruhsatsız tabancasını alarak geri dönen B.A., sokaktaki Muzlum A.'ya kurşun yağdırdı.