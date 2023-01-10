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    • Yaşam
    • 10.01.2023 07:06
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    • 10.01.2023 07:06
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    Kendini darbettiğini iddia ederek, sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 ölü

    Adana'da kendisini darbettiğini iddia eden B.A., tartıştığı Mazlum A.'ya sokak ortasında tabancayla kurşun yağdırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mazlum A. (26) hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, çalışmalarını sürdürüyor.

    AJANSLAR
    Sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 ölü

    Adana'da Mazlum A.'ya kendisini darbettiğini öne süren B.A., tarafından sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü.

    KURŞUN YAĞDIRDI
    Gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde; henüz bilinmeyen nedenle Mazlum A. ve B.A, sokakta tartışmaya başladı.

    Tartışma sırasında çıkan arbedede Mazlum A., iddiaya göre B.A.'yı darbetti. Daha sonra eve gidip, ruhsatsız tabancasını alarak geri dönen B.A., sokaktaki Muzlum A.'ya kurşun yağdırdı.

    YARALI KURTARILAMADI
    Vücudunun çeşitli yerlerine isabet kurşunlarla ağır yaralanan Mazlum A., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Mazlum A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, çalışmalarını sürdürüyor.

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    Haberler Yaşam Kendini darbettiğini iddia ederek, sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 ölü
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