Peru'da tansiyon düşmüyor! Protestolarda 14 kişi daha öldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son aylarda, göçmenlik yasamızın, ulusal güvenliğimizin ve Peru'nun iç düzeninin açık şekilde ihlalini oluşturan, propaganda ve siyasi nitelikte faaliyetler yürütmek üzere ülkeye giren Bolivya uyruklu yabancı vatandaşlar tespit edildi." ifadesine yer verildi.

Morales'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Boluarte, 8 Ocak'taki açıklamasında, Morales'in Peru'nun içişlerine müdahale ettiğini ve ülkeye girişine izin verilmeyeceğini söylemişti.

Morales ise aynı gün Twitter hesabından Boluarte yönetimini eleştirerek, "Katliamlara ve yasa dışı gözaltılara son verilmeli." demişti.

Boluarte'nin erken seçim talebi Kongre'de yapılan oylama sonucunda seçimin Nisan 2024'te yapılması yönünde kabul edilmişti.

Ölümler nedeniyle 17 Aralık 2022'de 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Ombudsman Ofisi savcılıktan "acil soruşturma" başlatmasını talep etmişti.

CASTİLLO'NUN CEZASI ONANMIŞTI

Peru Yüksek Mahkemesi, Castillo'ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına yapılan itirazı reddederek, 30 Aralık 2022'de cezanın devamına karar vermişti.