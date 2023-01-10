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    • Yaşam
    • 10.01.2023 08:52
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    • 10.01.2023 08:52
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    Avrupa Otoyolu’nda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

    Son dakika haberleri... Avrupa Otoyolu’nun Tekirdağ Çorlu ilçesi mevkiinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

    Avrupa Otoyolu’nda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

    Kaza, Seymen Mahallesi - Ağırmeşe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine seyreden Yusufcan A. idaresindeki 41 HY 255 plakalı otomobil ile Yusuf K. idaresindeki 34 TL 4500 plakalı araç çarpıştı.

    Kaza sonrası bariyerlere çarpan otomobil hurdaya dönerken, diğer aracın sürücüsü Yusuf K. ve yanında yolcu olarak bulunan Abdülhamit T. yaralandı. Yaralılardan biri Çorlu Devlet Hastanesine, diğeri de Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    TUVALET İHTİYACI GİDERMEK İSTEMİŞLER
    Kazayla ilgili konuşan hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yusufcan A., "Aracım hurdaya döndü, çok şükür yara almadan atlattık. Diğer araç sürücüsü dönüş yasağı olan yerden sinyal dahi vermeden, hatalı dönüş yapmaya çalışıyordu ve biz de 120 km hızla giderken çarpıştık. Anlık oldu, frene bile basamadım. Duyduğumuza göre, tuvalet molası verecekmişler" diye konuştu.

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