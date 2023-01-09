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    • Yaşam
    • 09.01.2023 15:29
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    • 09.01.2023 15:48
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    Rize'de yangın faciası! 2 ev 2 serendi ve 1 kamyonet küle döndü

    Rize'de öğle saatlerinde bir evde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, 2 ev, 2 serendi ve 1 kamyonet yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

    Rize’de yangın faciası! Hepsi küle döndü

    Rize'de, yangın çıkan evde alevler, bitişikteki yapıyla araçlara da sıçradı. İki saatte söndürülen yangında, mahalle muhtarınınki de dahil 2 ev, 2 serendi ve 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi.


    Çamlıhemşin ilçesi Aşağı Şimşirli Mahallesi'nde, İsmail Yüksel'e ait evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında alevler büyüyüp bitişikteki, mahalle muhtarı Kadir Yılmaz'a ait ev ile 2 serendi ve kamyonete de sıçradı. İhbarla mahalleye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerle bölge halkının müdahalesiyle 2 saatte söndürülen yangında, 2'şer katlı 2 ev, 2 serendi ile 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Rize'de yangın faciası! 2 ev 2 serendi ve 1 kamyonet küle döndü
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