Tunceli'de karbonmonoksit sızıntısı: 9 polis zehirlendi

9 POLİS ZEHİRLENDİ

Kapıları kapalı olan otobüsteki 9 polis memuru bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetinde bulundu.

Rahatsızlanan polisler olay yerine çağrılan ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen polislerin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.