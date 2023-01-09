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    • Yaşam
    • 09.01.2023 15:55
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    • 09.01.2023 15:58
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    Tunceli'de karbonmonoksit sızıntısı: 9 polis zehirlendi

    Son dakika haberleri... Tunceli'de otobüsün içerisine sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 polis hastaneye kaldırıldı. Polislerin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Karbonmonoksit sızıntısı: 9 polis zehirlendi

    Tunceli'de otobüsün içerisine sızan karbonmonoksit sebebiyle 9 polis zehirlendi.

    Kentteki uygulama noktalarından birinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu iki zırhlı otobüs çalışır halde arka arkaya park edildi.

    EGZOZDAN DİĞER OTOBÜSE SIZDI
    Bu esnada öndeki otobüsün egzozundan çıkan karbonmonoksit gazı, kliması çalışan diğer otobüse sızdı.

    9 POLİS ZEHİRLENDİ
    Kapıları kapalı olan otobüsteki 9 polis memuru bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetinde bulundu.

    Rahatsızlanan polisler olay yerine çağrılan ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen polislerin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Tunceli'de karbonmonoksit sızıntısı: 9 polis zehirlendi
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