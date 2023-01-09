Kars'ta feci kaza! Öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı

Taşımalı eğitim gören öğrencilerin bulunduğu Yaşar Polat idaresindeki 36 M 1338 plakalı servis minibüsü, Karaurgan köyü mevkisinde devrildi.
Kazada Gökhan Polat (13) hayatını kaybetti, 14 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Arpaçay Devlet Hastanesi ile Kars'taki hastanelere kaldırıldı.
Vali Türker Öksüz, hastanede yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Servis sürücüsü gözaltına alındı.
"YARALI ÖĞRENCİLERİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK"
Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Arpaçay Devlet Hastanesi'nde gazetecilere, ilçede üzücü bir kazanın yaşandığını söyledi.