Müge Anlı'daki Arife Gökçe olayıyla ilgili gündem olan sapık Sinan Sardoğan'ın nasıl yakalandığı ortaya çıktı! TV'de gördü teşhis etti

Tokat'ta kayıp olan 12 torun 5 çocuk sahibi 64 yaşındaki Arife Gökçe'yi bulmak isteyen yakınları ATV'nin 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katıldı.
Arife Gökçe olayının baş şüphelisi olarak da aynı köyde yaşayan 41 yaşındaki Sinan Sardoğan da programa katıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Sinan Sardoğan olayı gündemi sarstı.
SAPIK SİNAN SARDOĞAN
"Sapık Sinan Sardoğan" etiketiyle sosyal medyada tepkilerin odağında olan isimle ilgili flaş gelişmeler gündeme bomba gibi düştü.
Avcılar'da 2018 yılında meydana gelen olayda o dönemde 12 yaşında olan Suriye uyruklu A. A. cinsel istismara uğramıştı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olaya ilişkin şüphelinin aranmasına devam edilirken, eşkal bilgileri ile birebir uyuşması ve yaptırılan teşhis sonucunda aynı şahıs olduğunun anlaşılması üzerine Sinan Sardoğan gözaltına alındı.