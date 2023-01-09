Müge Anlı'daki Arife Gökçe olayıyla ilgili gündem olan sapık Sinan Sardoğan'ın nasıl yakalandığı ortaya çıktı! TV'de gördü teşhis etti

Arife Gökçe olayının baş şüphelisi konumunda bulunan ve Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Sinan Sardoğan 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNSEL İSTİSMAR GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI | VİDEO İZLE

YENİ DETAYLARA ULAŞILDI

Tokat'ta kayıp 64 yaşındaki Arife Gökçe'ye ve çok sayıda yaşlı kadına taciz mesajları attığını kabul eden ancak Gökçe'ye ne olduğunu bilmediğini öne süren Sinan Sardoğan soruşturması ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.