Kocaeli'de kan donduran cinayet! Arabasına binerken 7 kurşunla infaz





Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 15 kovan bulunduğu ve 7'sinin araca isabet ettiği belirtildi. Hürrem Doğan'ın Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde radyoloji teknisyeni olarak çalıştığı, saldırganın ise birkaç saattir olay yerinde keşif yaptığı öğrenildi.