Diyarbakır’daki evlat nöbetinde aile sayısı 351 oldu





Öte yandan, 7 Ocak'ta Nevşehir'de düzenlenen, Medya Platformu, İçişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen 1'inci Uluslararası Evlat Nöbeti Aileleri Kongresi Başkanı ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ile Evlat Nöbeti Çalıştayı Koordinatörü Prof. Dr. Adem Palabıyık, yaklaşık 20 kişilik heyetle ailelere destek ziyaretinde bulundu. Burada evlat nöbetindeki ailelerle görüşen Açıkgöz, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "1225 gündür Diyarbakır annelerimiz haklı ve onurlu bir direnişin peşindeler. Bu kongremizin amaçlarından bir tanesi de Diyarbakır annelerimizin haklı direnişini, bu seslerini bu feryatlarını bütün dünyaya duyurmak ve uluslararası platformda tanıtmak. Bu annelerimiz kar kış, yağmur çamur demeden, gece gündüz evlatlarının peşinden koşuyorlar" diye konuştu.



Evlat Nöbeti Çalıştayı Koordinatörü Doç. Dr. Adem Palabıyık da şunları söyledi: "Kongremizin sonuç taslağını da bildirilerimizi de kitaplaştıracağız, yabancı dile de çevireceğiz. Bu şekilde hem Avrupa Parlamentosu'na hem de Birleşmiş Milletler'e bir rapor olarak sunacağız."

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