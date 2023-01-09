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    • Yaşam
    • 09.01.2023 23:48
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    • 09.01.2023 23:48
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    İstanbul'da sokak ortasında kanlı infaz! 1 ölü 2 yaralı

    Son dakika haberi | İstanbul Kağıthane'de motosikletli 2 kişi sokak ortasında silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

    İstanbul’da sokak ortasında kanlı infaz!

    Kağıthane'de motosikletli 2 kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre, Emniyet Evleri Mahallesi Bosna Hersek Parkı önünde motosikletli 2 kişi, aralarında husumet olduğu öğrenilen Cihan Ö'ye ateş açtı.

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    Saldırıda Cihan Ö. (31), yanında bulunan F.Ç. (42) ve o sırada yoldan geçen C.H. (28) yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Polis ekiplerince yapılan araştırmada, Cihan Ö'nün silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiyle internetteki bir arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştığı ve aralarında küfürleşme yaşandığı belirlendi. Şüphelinin Cihan Ö'yü olayın gerçekleştiği adrese çağırdığı, Cihan Ö'nün de buluşma noktasına F.Ç. ile gittiği öğrenildi.

    Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren ve kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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