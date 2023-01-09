İstanbul'da sokak ortasında kanlı infaz! 1 ölü 2 yaralı

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, Cihan Ö'nün silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiyle internetteki bir arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştığı ve aralarında küfürleşme yaşandığı belirlendi. Şüphelinin Cihan Ö'yü olayın gerçekleştiği adrese çağırdığı, Cihan Ö'nün de buluşma noktasına F.Ç. ile gittiği öğrenildi.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren ve kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.