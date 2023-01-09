İstanbul’da cinsel güç artırıcı ilaç operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda çok sayıda cinsel güç artırıcı kaçak ürün ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Eyüpsultan'da kaçak yollarla cinsel gücü artırıcı ürün imal edildiği yönünde bilgi aldı.

Ekipler, Fatih'te bir depo, Eyüpsultan'da ise bir imalathaneye baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, satışa hazır binlerce cinsel güç artırıcı ürün ve bu ürünlerin yapımında kullanılan makine ele geçirildi.

Kaçak ürünlere el konulurken 1 kişi gözaltına alındı.