Darp raporu için hastaneye geldi hemşirelere kabusu yaşattı: Saldırdı saçlarını yoldu...

Ankara'da eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu almak için hastaneye gelen Melisa Ç. (20), iddiaya göre annesi ve arkadaşı ile birlikte tartıştığı 2 hemşireye saldırdı. Şikayet üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, dün sabaha karşı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Melisa Ç., eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu almak için annesi M.B. (57) ve arkadaşı Ç.B. (40) ile birlikte hastaneye geldi. Melisa Ç., burada yapılan ilk müdahalenin ardından kan vermek için hemşirelerin yanına gitti.