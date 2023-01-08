Nazmi Arıkan cinayetinde gizemli tanık konuştu (Yurttan ve dünyadan haberler)

Eğitimci Nazmi Arıkan, 13 Temmuz'da şoförü Şerif Eker'le birlikte Çanakkale'deki evinde katledildi! Katilin Ufuk Akçekaya olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında tanık T.T., ifade verdi. Akçekaya'nın 1 yıl önce kendisinden Arıkan'ı öldürmek maksadıyla tetikçi tutmak için 2-3 milyon lira borç para istediğini itiraf etti. "Kabul etmedim. 'O zaman çocuklarının okul taksitlerini ödemem için borç ver' dedi. Ben de 10 bin dolar verdim. Sonrasında parayı gece kulüplerinde harcadığını öğrendim" dedi.







FACİADAN DÖNÜLDÜ

Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü. Bazı davetliler yıkıntının altında kalarak yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda hafif yaralanan 10 kişi, Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kars Valisi Türker Öksüz, gazetecilere, otelin tavanının çökmesi sonucu yaralıların olduğunu belirterek, "İlk belirlemelere göre hayati tehlikesi olan yaralımız yok" diye konuştu.







TAKSİTLİ KATLİAM!

Konya'da atı ile gezerken yanında taşıdığı tüfekle sahipli köpeği öldüren Şahin G. (43) 'iyi hal' hükümleri de uygulanıp 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede cezayı 3 bin TL adli para cezasını çevirirken, bunu da 20 eşit taksitle ödenmesine hükmetti. Bu karara sosyal medyada tepki yağdı. Binlerce kişi, "20 taksit ne demek: böyle karar olur mu" diye isyan etti.







HİCRAN BEBEK AĞLATTI

Mardin'de 5 Ocak'ta sürücü M.B, TIR'ını evinin önüne park etmek isterken, bu sırada dışarıda olan akrabasının kızı Hicran Bozkurt, aracın altında kaldı. Çevredekilerin kazayı fark etmesiyle M.B. TIR'ı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hicran bebek, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü M.B. tutuklanırken, minik Hicran'ın cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü.







YANGIN DEĞİL CİNAYET

Nazilli ilçesinde 30 Aralık'ta bir döner salonunda meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti. Patlamada eşi Neslihan, kızları Cansu (4) ve Lale (11) ile yeğeni Gamze Karaboğa'yı kaybeden 4 çocuk babası Musa Karaboğa konuştu. Acılı baba geride 14 yaşındaki oğlu İzzet ve Ferhat'ın (17) kaldığını belirterek, "Benim yuvamı söndürdüler. Bu resmen katliam. Yangın değil cinayet. Cep telefonu ile çekim yapacaklarına yangına müdahale etselerdi belki de eşim çocuklarım, yeğenim kurtulacaktı" dedi. Eşi Neslihan Karaboğa'ya (38) olay günü 'Çok geç oldu gitmeyin' dediğini anlatan Musa Karaboğa, "Sanki bir şey olacağı içime doğdu. 'Geç oldu, gitmeyin' dedim. Ama yılbaşı hediyesi alıp geleceklerini söyledi. 4 yaşındaki kızım Cansu'mun ayakkabılarını kendi ellerimle giydirdim. Hatta ayakkabısını ters giydirmiştim, düzelttim. Keşke giydirmeseydim de gitmeselerdi" dedi. (Ceyhan TORLAK)







GÖNÜL ELÇİLERİ

Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde kurulan 'Gönül Elçileri Topluluğu' kalplere dokunmaya devam ediyor. 300 gönüllü öğrenciden oluşan topluluk, çevre temizliği yapıp, okul duvarlarını boyuyor, huzurevi ziyaretleri yapıyor hatta kimsesiz çocuklara ders çalıştırıp, veli toplantılarına katılıyorlar. Topluluk başkanı Yusuf Sarı, "Sosyal sorumluluğun gerekliliklerini sadece devlet kurumlarından beklemek bir toplumun gelişmesi için yeterli değildir. Biz de üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi. (Tolga YANIK)



YİNE AMERİKA KLASİĞİ: 1 ÖLÜ

ABD'nin Virgina eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı Önceki gün Richneck İlkokulu'ndan silah sesleri yükseldi. 6 yaşındaki bir öğrenci, 30 yaşlarındaki öğretmenini tabancayla vurdu. Belediye Başkanı Phillip Jones ise yaptığı açıklamada, olayın "Kara bir gün" olduğunu söyledi. Okulun Pazartesi günü kapalı olacağı, öğrencilere ve velilere psikolojik destek verileceği duyuruldu.











