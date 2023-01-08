’Ana’bilim dalı

Anne-oğul tıp fakültesini tamamladı. Birlikte çalışmaya başladı. Kayseri Şehir Hastanesi'nin Tıbbi Patoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Karaman, sayısız çalışmaya imza attı. Oğlu Oğuzhan Karaman da onu örnek aldı. Geçtiğimiz yıl Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tamamladı. 5 ay önce de annesin çalıştığı hastanede göreve başladı. Oğlundan güç aldığını söyleyen Prof. Dr. Karaman, "Oğlumun burada olması bana ayrı bir güç, sevinç, mutluluk ve güven veriyor. Böyle bir şeyi hiç hayal etmezdim ama çok istediğim bir şeydi. Burada olmasından mutluyum" ifadesini kullandı.
- Yaşam
- 08.01.2023 Gazete