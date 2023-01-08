7 mermili racon

Adana Seyhan'da barda arkadaşlarıyla oturan E.Y, tek başına alkol alan İsmail Ceylan'ı masasına davet etti. Teklifi reddeden Ceylan, "Ben kimsenin masasına gitmem, siz benim masama gelin" dedi. Bunun üzerine E.Y, yanındaki F.Ş (28), Ceylan'ı boynundan tutup, yere düşürdü. Yıldızoğlu ile yanındakiler, yerdeki Ceylan'ı darp etmeye başladı. Şüphelilerden E.Y. ile M.C.Ş, "Sen raconu bozdun" diyerek Ceylan'a ateş açarak kaçtı. Bardakilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ceylan, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 7 mermi isabet eden İsmail Ceylan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, 14 Aralık'tan beri kayıp olan E. Y'yi dün yakaladı.

