Dilek Sabancı ‘mutluluğun’ sırrını verdi sosyal medyanın gündemi oldu

Ünlü iş insanı, katıldığı programda verdiği yanıtla gündemi salladı! Dilek Sabancı, merhum Sakıp Sabancı'nın büyük kızıydı. 600 milyon doları aşan kişisel servetiyle Türkiye'nin en zengin isimleri arasında yer aldı. Önceki gün de bir haber sitesinin radyo programına katıldı. "Bir insanın rahat yaşaması için ne kadar para gerekli?" sorusuna verdiği yanıt, şok etkisi yarattı!
Mutluluğun sırrını şu sözlerle anlattı:
Milyar dolarlar değil yani milyon dolarlar da yetebilir. Bazı insanlara 1-2 milyon dolar yetebilir. Onun dışında istediği zaman seyahat edebilecek. 50 -100 milyon dolarınız olsa rahat rahat yaşarsınız. İyi bir işiniz olsun, eviniz olsun, arabanız olsun, hastalandığınızda hastaneye gidecek paranız olsun, denize merakınız varsa tekneniz olsun, başka insan ne ister ki?
TÜRKİYE ONU KONUŞTU
KADININ fakirlik algısı bile minimal düzeyde. Bizim için hayali servet...
BENİ güldürdü.
İLK defa 'Parayla saadet olur' diyen bir zengin çıktı.
SERVETİ çok, paylaşmayı denesin...
HALKA bu kadar uzak olunmaz!
KADIN az parayı tanımlayamıyor. Az dediği 50 milyon dolar!
KREDİ kartımı ödedikten sonra bu habere denk gelmek bir miktar canımı sıktı.
BİR de sigortası olmalı. Çok önemli.
BEN birikime başlıyorum o zaman...
Dilek Sabancı, gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaptı. Yanlış anlaşıldığını vurguladı. "Düşüncemi yanlış ifade ettim. Konu yanlış yerlere geldi. Ben böyle birisi değilim" ifadesini kullandı.
YALISI 50 MİLYON DOLAR
Dilek Sabancı, 2016'da aldığı yalısına 50 milyon dolar ödedi. Aynı yıl işe aldığı uşağı Yasin Hızal'ın çalışma arkadaşıyla aşk yaşadığını öğrendi. Görevine son verdi. Zorla istifa dilekçesi yazdırıldığını söyleyen Hızal ise mahkemeye gitti. Hakim, haksız bulduğu Dilek Sabancı'nın 30 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.