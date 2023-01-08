Dilek Sabancı ‘mutluluğun’ sırrını verdi sosyal medyanın gündemi oldu

Ünlü iş insanı, katıldığı programda verdiği yanıtla gündemi salladı! Dilek Sabancı, merhum Sakıp Sabancı'nın büyük kızıydı. 600 milyon doları aşan kişisel servetiyle Türkiye'nin en zengin isimleri arasında yer aldı. Önceki gün de bir haber sitesinin radyo programına katıldı. "Bir insanın rahat yaşaması için ne kadar para gerekli?" sorusuna verdiği yanıt, şok etkisi yarattı!



Mutluluğun sırrını şu sözlerle anlattı:



Milyar dolarlar değil yani milyon dolarlar da yetebilir. Bazı insanlara 1-2 milyon dolar yetebilir. Onun dışında istediği zaman seyahat edebilecek. 50 -100 milyon dolarınız olsa rahat rahat yaşarsınız. İyi bir işiniz olsun, eviniz olsun, arabanız olsun, hastalandığınızda hastaneye gidecek paranız olsun, denize merakınız varsa tekneniz olsun, başka insan ne ister ki?