Samsun'da okulda dehşet! Annesini öldürdü erkek arkadaşını ağır yaraladı

Samsun'da okuyan 2 çocuğunu görmeye giden annesini okulda öldürüp erkek arkadaşını da okul bahçesinde ağır yaralayan 17 yaşındaki çocuk, Çocuk Şube polisine teslim edildi.



Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde bulunan Tevfik İleri Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrılan ve çocuklarının velayeti boşandığı eşi Ali Ö.'de olan Zerrin Büyük (50), ortaokulda öğrenim gören 2 çocuğunu görmek için okula gitti. Okul idaresinin velayeti babada olan çocuklarını annesinin görmek istediğini telefonla bildirmesi üzerine Zerrin Büyük'ün 17 yaşındaki oğlu A.A.Ö. silahla okula gelip annesini okulun içinde kafasının 2 yerinden tabancayla vurdu. Okulun bahçesinde bulunan annesinin arkadaşı olduğu ileri sürülen Bilgin İ.'yi (53) de kafasından ve sağ göğsünden vuran A.A.Ö., olay yerinden kaçarak Soğuksu Mahallesi'ndeki evlerine gitti.