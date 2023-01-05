Aydın'da 8 kişinin öldüğü patlamada ifadeler ortaya çıktı! Yemek karşılığı ihmaller zinciri





'YARDIM ET ÖĞLEN YEMEĞİ BENDEN OLSUN' DEDİ GİTTİM

Hasan Pehlivan ise, "Mustafa Görkem Balkık bana 'Abi ben dönerciye sanayi tüpü değiştirmeye gidiyorum. Sen de gel. Bana yardım et. Öğle yemeğin benden olsun' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Beraber yürüyerek dönerciye gittik. Mustafa Görkem Balkık ile iş yerine girdik. Balkık'ın iş yerine daha önceden getirmiş olduğu ve takılı olan sanayi tüpünü vanasının ucunda bulunan ismini şu an bilemediğim somun benzeri parçayı çıkardığı esnada bir anda gaz çıkışı oldu. Gaz çıkışı sonrası tüp alev aldı. Ben, tüpü sadece tutuyordum. Kendisi somun ve vana kısmıyla ilgileniyordu. Tüpün alev alması ile alevlerin arasında kaldım. Sol elim ve yüzümde yanıklar oluştu. Can havliyle kendimi iş yerinden dışarıya attım. Balkık ve iş yerinde bulunan diğer kişilerin dışarı nasıl çıktıklarını hatırlamıyorum. Zaten iş yeri çalışanlarını da tanımıyorum. İsimlerini olay sebebiyle öğrendim. Sadece yardım için Balkık'ın yanında bulunuyordum. İş yeriyle ilgili hiçbir alakam yoktur. Sanayi tüpünü değiştirmeyle ilgili uzman değilim. Bu konuda herhangi bir eğitim de almadım. Olayda kusurlu olan kişi ve kişilerden şikayetçiyim" diye konuştu.