14 aylık bebek 40'a yakın böbrek taşı döktü (Yurttan haberler)

Konya'da Fatih Satılmış, 14 aylık oğlu Göktürk'ü ateşi çıkınca hastaneye kaldırdı. Yapılan araştırma sonucu küçük yavrunun böbreğinde taş olduğu saptandı. Göktürk hemen Çocuk Ürolojisi Bölümü'nde ameliyata alındı. Sağ böbreğindeki taşlar çıkarıldı. Opr. Dr. Ali Sezer, "Sırttan bir tüple böbreğe girilme yoluyla yapılan operasyonu uyguladık. Böbrekteki irili ufaklı 40 kadar taşı, tek seferde alabildik. Bu yaşta bu kadar taş oluşumuna, biz de şaşırdık" ifadesini kullandı.







SAĞLIK DİŞMANI!

MERSİN'DE ekipler sahte diş hekimi ihbarı üzerine düğmeye bastı. Merdiven altı diş hekimliği kliniğine baskın yaptı. Kendisini diş doktoru olarak tanıtan M.Ç., işyerinden kaçtı. Saklandığı berberde yakaladı. Şüphelinin 20 yıldır sahte hekimlik yaptığı ortaya çıktı. Şüphelinin muayene için gelen insanları da binanın çatısına sakladığı anlaşıldı. İşyerinde yapılan kontrolde diş muayenesi için gerekli malzemeler bulunduğu anlaşıldı.







TEMELLİ DEHŞET!

Eskişehir'de İbrahim Can Temelli (26), arkadaşının çiğ köftecisine gitti. Dükkana gelen Sercan İ. "Maske var mı" dedi. "Yok" cevabını alınca sinirlendi.



Kadın personelle kavga etti. Temelli, araya girdi. Sercan İ., silahını ateşledi. Talihsiz genç, can verdi!







BİZE HER YER DURAK!

TRABZON'DA yürüme engelli ve down sendromlu Eren Şener, okul servisi beklerken zorluk yaşadı. Büyükşehir Belediyesi de sadece Eren için özel durak yaptı!







SUÇ MAKİNESİ

KADIKÖY E-5 Fikirtepe mevkiinde 30 Aralık Cuma gecesi 03.30 sıralarında, Berna K. (52) ve Yıldız S. (48), cipleriyle bir arkadaşlarının doğum günü partisinden dönüyordu. Kızıltoprak'a geldiklerinde ciplerine arkadan bir taksi çarptı. Ne olduğunu anlayamadan taksici ikinci kez ciplerine çarptı. Taksicinin kendilerine kasıtlı şekilde çarptığını fark eden kadınlar gaza basarak kurtulmaya çalıştı. Yol üzerindeki polisler gürültüyü fark etti. Polisleri gören taksici de kaçtı. Yakalanan 35 yaşındaki sürücü R.Ş.'nin 63 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.



HAC KAYDI BAŞLIYOR

2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri, bugün başlayacak. Başvurular, 23 Ocak'a kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek.