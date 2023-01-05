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    İstanbul’da bir kadın, elindeki bıçakla terör estirdi! Ambulans şoförüne saldırdı

    Araç sürücüsü kadın kendisine çarptığını iddia ettiği ambulans şoförüne bıçakla saldırdı. Şoförü kolundan yaralayan kadının bu skandal hali tepkilere neden oldu...

    Hepinizi keserim!

    Hamile olduğunu belirttiği kardeşi ile Esenyurt istikametine giden kadının aracına, iddiaya göre ambulans çarptı. Kazanın ardından aracından inen sürücü, ambulans şoförüne bıçakla saldırarak, kolundan yaraladı.



    Korkuya kapılan Acil Sağlık ekibi, araçlarının kapısını kilitleyerek kendilerini korumaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen ve kazayı gören bir kişi, olay yerinde durarak, yaşananları telefonunun kamerası ile kaydetmeye başladı.



    Ambulans şoförüne olayı soran kişiye, kadın sürücü tepki gösterdi. Saldırgan, görüntü alan kişinin üzerine yürüyerek, telefonuna vurdu.



        Video kaydında saldırganın, "Kimse bıçakla saldırmadı. Benim kardeşim hamile, ambulans bize çarptı. Bebeğe zararı olabilirdi. Siz nasıl gazetecisiniz? İşinizi yapın. Can kurtarayım derken, can aldı. Taciz ettiniz, sapıksınız" dediği duyuldu.

        Ardından otomobiline binip kayıplara karıştı.

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