İstanbul’da bir kadın, elindeki bıçakla terör estirdi! Ambulans şoförüne saldırdı

Hamile olduğunu belirttiği kardeşi ile Esenyurt istikametine giden kadının aracına, iddiaya göre ambulans çarptı. Kazanın ardından aracından inen sürücü, ambulans şoförüne bıçakla saldırarak, kolundan yaraladı.
Korkuya kapılan Acil Sağlık ekibi, araçlarının kapısını kilitleyerek kendilerini korumaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen ve kazayı gören bir kişi, olay yerinde durarak, yaşananları telefonunun kamerası ile kaydetmeye başladı.
Ambulans şoförüne olayı soran kişiye, kadın sürücü tepki gösterdi. Saldırgan, görüntü alan kişinin üzerine yürüyerek, telefonuna vurdu.