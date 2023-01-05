İstanbul’da bir kadın, elindeki bıçakla terör estirdi! Ambulans şoförüne saldırdı





Video kaydında saldırganın, "Kimse bıçakla saldırmadı. Benim kardeşim hamile, ambulans bize çarptı. Bebeğe zararı olabilirdi. Siz nasıl gazetecisiniz? İşinizi yapın. Can kurtarayım derken, can aldı. Taciz ettiniz, sapıksınız" dediği duyuldu.



Ardından otomobiline binip kayıplara karıştı.





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