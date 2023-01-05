İş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama: 1 yaralı

Patlamada içerideki Ahmet Arif A. yaralanırken, ikinci katın penceresi de kaldırıma düştü.
Patlamanın ardından adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada içerideki Ahmet Arif A. yaralanırken, ikinci katın penceresi de kaldırıma düştü.
Patlamanın ardından adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yüzünden ve kollarından yaralanan Ahmet Arif A., ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de içeride inceleme yaptı.