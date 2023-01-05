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    • Yaşam
    • 05.01.2023 15:13
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    • 05.01.2023 15:13
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    İş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama: 1 yaralı

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de içeride inceleme yaptı.

    İş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama: 1 yaralı

    Olay, saat 13.00 sıralarında Bağlar ilçesi Emek Caddesi'nde, 2 katlı GSM bayisi binasının üst katında meydana geldi. Bayide çalışanların dinlenme yeri olarak kullandıkları alanda, gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu.

    Patlamada içerideki Ahmet Arif A. yaralanırken, ikinci katın penceresi de kaldırıma düştü.

    Patlamanın ardından adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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        Haberler Yaşam İş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama: 1 yaralı
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