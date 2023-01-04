Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
D-100 kara yolunun Köşklüçeşme Mahallesi İstanbul istikametinde 41 P 6228 plakalı Okan A. yönetimindeki servis minibüsü, kaza yapan 2 otomobile çarpmamak için yolda duran Ertan K. idaresindeki 41 P 4858 plakalı servis otobüsüne çarptı.
Arkadan gelen 1'i minibüs 5 aracın daha karıştığı kazada, araçta sıkışan servis minibüsü sürücüsü Okan A. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.