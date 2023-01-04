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    • Yaşam
    • 04.01.2023 09:02
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    • 04.01.2023 09:27
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    Kaldırıma çıkan taksici skuterli kadına çarptı! "Durum acildi kaldırıma çıktım"

    İstanbul Esenyurt'ta kaldırımdan ilerleyen taksi şoförü, skuter kullanan kadına hafif şekilde çarparak uzaklaştı. Polislerin yakaladığı taksici, "Aracımda bir kadın vardı, hasta. Durumu acildi. Onu yetiştirmek için kaldırıma çıktım" dedi.

    Durum acildi kaldırıma çıktım

    İstanbul Esenyurt'ta kaldırımdan ilerleyen taksi şoförü, skuter kullanan kadına çarptı.

    Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkisinde meydana geldi. Taksi şoförü, yoğun trafikten kaçmak için kaldırıma çıkarak ilerledi.

    O sırada kaldırımda skuter kullanan kadına hafif bir şekilde çarpan taksici, aldırış etmeden yoluna devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    "ARAÇTA HASTA VARDI, O YÜZDEN KALDIRIMA ÇIKTIM"
    Taksi, ihbar üzerine tespit edilerek fazla uzaklaşmadan trafik polisleri tarafından durduruldu. Polisleri gören taksici, "Aracımda bir kadın vardı, hasta. Durumu acildi. Onu yetiştirmek için kaldırıma çıktım" dedi.

        Trafik polisleri de kaldırım üzerini kullandığı ve kaldırımdaki kadını tehlikeye attığını belirterek ceza uygulayacağını söyledi. Taksiden indirilen şoför, "Kaldırımdaki kadını uyardım. Sağa çekti" şeklinde kendini savunsa da ceza yemekten kurtulamadı.

        Araç parka çekilirken, şoförün ruhsatı 10 günlüğüne iptal edildi. Taksi şoförüne de 4 bin 64 lira para cezası kesildi.

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