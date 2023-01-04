Kaldırıma çıkan taksici skuterli kadına çarptı! "Durum acildi kaldırıma çıktım"

İstanbul Esenyurt'ta kaldırımdan ilerleyen taksi şoförü, skuter kullanan kadına çarptı.
Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkisinde meydana geldi. Taksi şoförü, yoğun trafikten kaçmak için kaldırıma çıkarak ilerledi.
O sırada kaldırımda skuter kullanan kadına hafif bir şekilde çarpan taksici, aldırış etmeden yoluna devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
"ARAÇTA HASTA VARDI, O YÜZDEN KALDIRIMA ÇIKTIM"
Taksi, ihbar üzerine tespit edilerek fazla uzaklaşmadan trafik polisleri tarafından durduruldu. Polisleri gören taksici, "Aracımda bir kadın vardı, hasta. Durumu acildi. Onu yetiştirmek için kaldırıma çıktım" dedi.