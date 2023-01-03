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    • Yaşam
    • 03.01.2023 23:53
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    • 03.01.2023 23:53
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    Küçükçekmece'de çalınan otomobil Sultangazi'de yanmış halde bulundu! Eski eş şüphesi

    Küçükçekmece'de dün gece çalınan otomobil, hırsızlıktan 1 saat sonra Sultangazi'de yakılmış halde bulundu. Otomobilin sahibi Dilara Tetik, aracının eski eşi tarafından yakılmış olabileceğini öe sürdü.

    AJANSLAR
    Küçükçekmece’de çalındı, Sultangazi’de yakıldı!

    Küçükçekmece'de çalınan otomobil, Sultangazi'de yakılmış halde bulundu.

    ARAÇ YAKILMIŞ HALDE BULUNDU
    Cennet Mahallesi'nde dün 02.30 sıralarında gerçekleşen olayda, sokakta park halinde olan otomobil, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Polis, yaklaşık 1 saat sonra otomobili Sultangazi Gazi Mahallesi'nde yakılmış halde buldu.

    Olay yerine giderek, yakılmış otomobilinin demir yığını haline geldiğini gören Dilara Tetik, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Tetik, eski eşinden şüphelendiğini belirtirken polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

    ESKİ EŞİMDEN ŞÜPHELENİYORUM
    Dilara Tetik, "Ben dükkanımı kapatıyorum, 02.30'da olayı gerçekleştiriyor. Saat 03.40'da polisler beni arıyor, 'aracınız yakılmış, kundaklanmış' diyor. Aracın hiçbir parçasında eksiklik yok, yani aracı direk alıp yakıyorlar. Gittiğimde kül olmuştu aracım. Kim yaptığını bilmiyorum ama şüphelendiğim tek bir insan var, eski eşim olarak düşünüyorum.

    Araba anahtarla açılmış diyorlar, 2 anahtarda bende yedeği çekilmiş. Kimse bunu yapan bulunmasını istiyorum. Bugün aracımı yakan yarın başka bir şeyde yapabilir. Kafemin açılışından bir gün sonra bu olay oluyor" dedi.

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    Haberler Yaşam Küçükçekmece'de çalınan otomobil Sultangazi'de yanmış halde bulundu! Eski eş şüphesi
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