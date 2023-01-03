Küçükçekmece'de çalınan otomobil Sultangazi'de yanmış halde bulundu! Eski eş şüphesi

Olay yerine giderek, yakılmış otomobilinin demir yığını haline geldiğini gören Dilara Tetik, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Tetik, eski eşinden şüphelendiğini belirtirken polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

ESKİ EŞİMDEN ŞÜPHELENİYORUM

Dilara Tetik, "Ben dükkanımı kapatıyorum, 02.30'da olayı gerçekleştiriyor. Saat 03.40'da polisler beni arıyor, 'aracınız yakılmış, kundaklanmış' diyor. Aracın hiçbir parçasında eksiklik yok, yani aracı direk alıp yakıyorlar. Gittiğimde kül olmuştu aracım. Kim yaptığını bilmiyorum ama şüphelendiğim tek bir insan var, eski eşim olarak düşünüyorum.