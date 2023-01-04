İstanbul'da balkondan düşerek ölen model Anzelika Srabiants'ın dava kararına acılı anne isyan etti

Sancaktepe'de 10 Haziran gecesi Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant, evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Sraufant'ın erkek arkadaşı köpek eğitmeni Burak Ercan 'taksirle ölüme sebep olmak' suçundan tutuklandı. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Burak Ercan ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti sanığın "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmaması nedeniyle her iki suçtan beraatine karar verdi. Karara hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hem de genç modelin annesinden itiraz geldi. Anne Srabiants'ın dilekçesinde, "Kızımı öldürdü. Bu kabul edilemez bir duruma ceza yok. Karar usul ve yasaya da aykırıdır. Bu nedenle sanık aleyhine istinaf mahkemesine başvuruyoruz" denildi. Arzu KAYA
'CAN'IMIZSIN
Antalya'da diş teknisyeni Hamza ve sınıf öğretmeni Feride Elif Fidancı çifti, yürüme engelli doğan kızları Zeynep Sükeyna Fidancı'yı (13), yıllarca tedavi ettirebilmek için kapı kapı dolaştı. Ancak çare bulamadı. Baba Fidancı, okula gidemeyen kızı için özel öğretmen tutarak 7'ınci sınıfa kadar takdirle geçmesini sağladı. Son olarak, otomobillerini satan çift Zeynep'e geçen Kasım'da, İstanbul'daki özel bir hastanede omurilik ameliyatı yaptırdı. Genç kız, ameliyat sonrası ilk kez bacaklarını oynattı. Anne ve baba büyük sevinç yaşadı. Taburcu olan Zeynep, 23 Aralık'ta Antalya'daki evlerinde aniden fenalaştı. Komşu doktor 56 dakika kalp masajı yaptı. Hayata dönen Zeynep, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 8 gün yoğun bakımda kaldı. Ne yazık ki 30 Aralık'ta beyin ölümü gerçekleşince organları bağışlandı. Kalbi 14, akciğeri 16, karaciğeri 11 yaşındaki erkek çocuklarını, böbrekleri biri kız, biri erkek 6 yaşındaki iki çocuğu, pankreası ve korneaları da üç kişiyi hayata bağladı.
BİR FİDAN SOLDU
Hüznü ve sevinci aynı anda yaşadıklarını söyleyen Hamza Fidancı, "Yavrumuz doğum gününde 8 kişiye can ve ışık oldu" dedi. Erdoğan ÖZTÜRK
FRANSIZ KONSERVESİ YİYO'RUS'
ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'ya ambargo uygulasa da şirketlerin Moskova'da cirit attığı anlaşıldı. McDonald's, H&M veya IKEA gibi büyük şirketler Rusya'da kepenk kapattı. Ancak son yapılan araştırmaya göre 1000'in üzerinde şirketin Rusya'da iş yaptığı ortaya çıktı. 430 şirketle Hintliler ilk sırada yer aldı. Almanlar'ın şirket sayısının ise 38 olduğu bilgisine ulaşıldı. Alman Bild gazetesi, Fransız konserve sebze üreticisi Bonduelle'ın da Rusya'da çok önemli bir pazara sahip olduğunu yazdı. ÇÇ VE Bonduelle'ın Rus askerlerine yemek gönderdiği anlaşıldı. Rusya'daki Bonduelle temsilciliği müdürü Ekaterina Eliseeva, Ukrayna'daki Rus askerlerine 10 bin adet konserve gönderdiğini hatırlattı. "Hızlı bir zafer için samimi dileklerimi iletiyorum" mesajını paylaştı. Ancak daha sonra bu paylaşımlar sosyal medyadan kaldırıldı. Yapılan açıklamada, "Bonduelle'nın Rusya'daki mevcut faaliyetlerin tek amacı nüfusun temel gıda maddelerine erişimini sağlamaktır" ifadesi kullanıldı.