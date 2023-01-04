İstanbul'da balkondan düşerek ölen model Anzelika Srabiants'ın dava kararına acılı anne isyan etti





ŞOK'TAN 1000 ADIM

ŞOK market, ocak ayı boyunca bin üründe fiyatları sabitleyeceğini açıkladı! Yılın ilk kampanyasını da başlattı! Özellikle 50 TL'nin altındaki birçok ürün raflarda yerini aldı. Fırsatçılara karşı yapılan bu hamle, alkış topladı.



BİNBİR SURAT ZEYNEP

ADana'da 13 milyonluk vurgun yapan tefeciler, yakalandı. Çete lideri ise Binbir Surat lakaplı Zeynep K. çıktı. Henüz 21 yaşındaki kızın, 21 suçtan sabıkalı olduğu anlaşıldı.



ÇİFT DİKİŞ!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz, hakim karşısına çıktı. İfadesiyle şoka uğrattı: Yastık üzerinde dikiş çalışması yaptım. Birçok ameliyata girdim!



YANGINA 7 YIL HAPİS

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayıp, 10'uncu gününde söndürülen yangınla ilgili mahkeme kararını verdi. Yangını çıkardığı belirlenen 14 yaşındaki M.A.T. ile azmettirici olmakla suçlanan 18 yaşındaki C.Y. gözaltına alındı. M.A.T.'a 7 yıl hapis cezası verilirken, C.Y., serbest kaldı.



'DENİZ' GÖZYAŞLARI

26 Aralık Pazartesi gün B.U (22), eski nişanlısı Ülkü Deniz Ersöz'ü ehliyet kursuna giderken aracının önünü keserek kaçırmaya çalışmış, genç kadının ve yanında bulunanların direnmesi üzerine B.U, kaçırma girişiminden vazgeçerek silahına sarılmıştı. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden tetiğe basan zanlı, sevdiği kadına acımadan ateş etti. Annesinin gözleri önünde başından ağır yaralanan Ülkü Deniz Ersöz, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak dün acı haber geldi. Ersöz, bir haftadır sürdürdüğü ölüm kalım mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti. Ölüm haberi üzerine ailesi yasa boğulurken, cenazenin bugün toprağa verileceği bildirildi. Öte yandan, olayın ardından kayıplara karışan B.U ve kendisine yardım eden bir kişi gözaltına alınmış, mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Mustafa BAKIRHAN



SARI TEHLİKE

İstanbul Ümraniye'de otomobiliyle seyir halinde olan K.A, emniyet şeridinde ilerleyen Taksi şoförüne yol vermedi. Bu duruma öfkelenen taksi şoförü, sürücü K.A'yı aracıyla yaklaşık 5 kilometre boyunca takip etti. Trafik ışıklarında aracından inen taksi şoförü, K.A'nın otomobilinin yanına geldi. Taksi şoförü, otomobil sürücüsüne küfretti ve yumruk ve tekmeyle saldırdı. Olayın ardından otomobil sürücüsü, olay yerinden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Otomobil sürücüsü K.A, Kız arkadaşım da arabadaydı, korkup ağladı. Panikle ileri yerine geri vitese alıp, aracına çarptım. Hızla olay yerinden uzaklaştım" dedi.

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