Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İstanbul'da balkondan düşerek ölen model Anzelika Srabiants'ın dava kararına acılı anne isyan etti

    İstanbul’da Ukraynalı model Anzelika Srabiants, balkondan düşüp hayatını kaybetti. Hapisle yargılanan erkek arkadaşı Burak Ercan beraat etti... Mahkemenin kararına tepki gösteren modelin annesi, “Kabul etmiyoruz. Şimdi sanık aleyhine istinaf mahkemesine başvuruyoruz ” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 4 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Annenin isyanı

    Sancaktepe'de 10 Haziran gecesi Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant, evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Sraufant'ın erkek arkadaşı köpek eğitmeni Burak Ercan 'taksirle ölüme sebep olmak' suçundan tutuklandı. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Burak Ercan ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti sanığın "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmaması nedeniyle her iki suçtan beraatine karar verdi. Karara hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hem de genç modelin annesinden itiraz geldi. Anne Srabiants'ın dilekçesinde, "Kızımı öldürdü. Bu kabul edilemez bir duruma ceza yok. Karar usul ve yasaya da aykırıdır. Bu nedenle sanık aleyhine istinaf mahkemesine başvuruyoruz" denildi. Arzu KAYA



    'CAN'IMIZSIN
    Antalya'da diş teknisyeni Hamza ve sınıf öğretmeni Feride Elif Fidancı çifti, yürüme engelli doğan kızları Zeynep Sükeyna Fidancı'yı (13), yıllarca tedavi ettirebilmek için kapı kapı dolaştı. Ancak çare bulamadı. Baba Fidancı, okula gidemeyen kızı için özel öğretmen tutarak 7'ınci sınıfa kadar takdirle geçmesini sağladı. Son olarak, otomobillerini satan çift Zeynep'e geçen Kasım'da, İstanbul'daki özel bir hastanede omurilik ameliyatı yaptırdı. Genç kız, ameliyat sonrası ilk kez bacaklarını oynattı. Anne ve baba büyük sevinç yaşadı. Taburcu olan Zeynep, 23 Aralık'ta Antalya'daki evlerinde aniden fenalaştı. Komşu doktor 56 dakika kalp masajı yaptı. Hayata dönen Zeynep, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 8 gün yoğun bakımda kaldı. Ne yazık ki 30 Aralık'ta beyin ölümü gerçekleşince organları bağışlandı. Kalbi 14, akciğeri 16, karaciğeri 11 yaşındaki erkek çocuklarını, böbrekleri biri kız, biri erkek 6 yaşındaki iki çocuğu, pankreası ve korneaları da üç kişiyi hayata bağladı.

    BİR FİDAN SOLDU
    Hüznü ve sevinci aynı anda yaşadıklarını söyleyen Hamza Fidancı, "Yavrumuz doğum gününde 8 kişiye can ve ışık oldu" dedi. Erdoğan ÖZTÜRK



    FRANSIZ KONSERVESİ YİYO'RUS'
    ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'ya ambargo uygulasa da şirketlerin Moskova'da cirit attığı anlaşıldı. McDonald's, H&M veya IKEA gibi büyük şirketler Rusya'da kepenk kapattı. Ancak son yapılan araştırmaya göre 1000'in üzerinde şirketin Rusya'da iş yaptığı ortaya çıktı. 430 şirketle Hintliler ilk sırada yer aldı. Almanlar'ın şirket sayısının ise 38 olduğu bilgisine ulaşıldı. Alman Bild gazetesi, Fransız konserve sebze üreticisi Bonduelle'ın da Rusya'da çok önemli bir pazara sahip olduğunu yazdı. ÇÇ VE Bonduelle'ın Rus askerlerine yemek gönderdiği anlaşıldı. Rusya'daki Bonduelle temsilciliği müdürü Ekaterina Eliseeva, Ukrayna'daki Rus askerlerine 10 bin adet konserve gönderdiğini hatırlattı. "Hızlı bir zafer için samimi dileklerimi iletiyorum" mesajını paylaştı. Ancak daha sonra bu paylaşımlar sosyal medyadan kaldırıldı. Yapılan açıklamada, "Bonduelle'nın Rusya'daki mevcut faaliyetlerin tek amacı nüfusun temel gıda maddelerine erişimini sağlamaktır" ifadesi kullanıldı.



        ŞAKA GİBİ!
        İstanbul Şişli'de 30 yıllık iki apartmanın önüne yapılan inşaat, pencere ve balkonları kapattı. Eski binaların mimarisi nedeniyle alt katlarda oluşan yarım metrelik boşluklar dışında, üst katlardaki mesafe neredeyse sıfırlandı. Bina inşaatının yatak odasının penceresine kadar dayandığını ifade eden Erdal Gölbaşı, "Akşam buradan hırsız gelse girse evimi de soyar, gasp eder, insan da öldürür. Buna nasıl izin verilir" diyerek tepkisini anlattı.



        UYANIK KABAD'AYI'
        Kars Sarıkamış'ta kasım ve aralık aylarında uykuya dalan, mart ile nisan arasında ortaya çıkan boz ayılar, kar yağmaması ve hava sıcaklığından dolayı kış uykusuna yatmadı. İlçede yiyecek arayan ayıları gören vatandaşlar, şaştı kaldı. Sokakta onlarca köpeğe aldırış etmeyen vahşi ayılar, hem çöplükte, hem de evlerin yanındaki konteynırlarda sürü halinde karınlarını doyurmaya çalıştı. Vatandaşlar, "Havaların sıcak olması, hayvanların da dengesini değiştirdi" yorumları yaptı.



        50 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 50 milyon 285 bin lira devretti. 5 bilenler 28 bin 351'er, 4 bilenler 684'er, 3 bilenler 41'er, 2 bilenler ise 4'er lira ikramiye alacak.



            ÇOK 'HAV'ALI
            Katar'daki 2022 Dünya Kupası, gündemden düşmedi. Arjantin'in kazandığı turnuvanın yankıları devam etti. Son hamle de Arjantin Milli Takımı kalecisi Emiliano Martinez'den geldi. Martinez, Dünya Kupası'nda kazandığı altın madalyayı korumak için 20 bin sterline Malinois cinsi bir köpek edindi! Ortalama ağırlığı 30 kilogram olan Belçikalı Malinois cinsi köpeklerin ABD askerleri tarafından çatışma bölgelerinde kullanıldığı belirtildi. İngiliz medyasının haberine göre Martinez'in köpeği eşi Amanda, oğlu Santi ve kızı Ava'yla birlikte yaşadığı West Midlands'daki evinin de koruyucusu olacak.



            GÜRÜLTÜYE GİTTİ!
            Mannheim'de Hilal K. (79), Diakonissen Hastanesi'ne kaldırıldı. Solunum cihazına bağlandı. Oda arkadaşı Hatun C. "Cihaz çok sesli" diyerek fişi çekip yattı! Hilal K. kurtarılamadı. Skandallar bununla kalmadı. Hastane, Hilal K.'nın beynini çıkardı. Kızı, kendilerinden izin alınmadığını vurguladı. Hastane yönetimi ise Hilal K.'nın ölümüne, nefessiz kalmasının mı yoksa koronavirüsün mü neden olduğunun araştırılması için beyninin çıkarıldığını açıkladı.



            TEPKİ 'YAĞ'DI
            Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, son Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'ten dopingle mücadele kapsamında adres bildirimi istedi. Ancak bu bildirimler gelmeyince Şimşek'in tüm dereceleri iptal edildi. Ödüller finalist Mustafa Taş'a verildi. Şimşek ise iddiaların doğru olmadığını söyledi.



                ŞOK'TAN 1000 ADIM
                ŞOK market, ocak ayı boyunca bin üründe fiyatları sabitleyeceğini açıkladı! Yılın ilk kampanyasını da başlattı! Özellikle 50 TL'nin altındaki birçok ürün raflarda yerini aldı. Fırsatçılara karşı yapılan bu hamle, alkış topladı.

                BİNBİR SURAT ZEYNEP
                ADana'da 13 milyonluk vurgun yapan tefeciler, yakalandı. Çete lideri ise Binbir Surat lakaplı Zeynep K. çıktı. Henüz 21 yaşındaki kızın, 21 suçtan sabıkalı olduğu anlaşıldı.

                ÇİFT DİKİŞ!
                Sahte doktor Ayşe Özkiraz, hakim karşısına çıktı. İfadesiyle şoka uğrattı: Yastık üzerinde dikiş çalışması yaptım. Birçok ameliyata girdim!

                YANGINA 7 YIL HAPİS
                Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayıp, 10'uncu gününde söndürülen yangınla ilgili mahkeme kararını verdi. Yangını çıkardığı belirlenen 14 yaşındaki M.A.T. ile azmettirici olmakla suçlanan 18 yaşındaki C.Y. gözaltına alındı. M.A.T.'a 7 yıl hapis cezası verilirken, C.Y., serbest kaldı.

                'DENİZ' GÖZYAŞLARI
                26 Aralık Pazartesi gün B.U (22), eski nişanlısı Ülkü Deniz Ersöz'ü ehliyet kursuna giderken aracının önünü keserek kaçırmaya çalışmış, genç kadının ve yanında bulunanların direnmesi üzerine B.U, kaçırma girişiminden vazgeçerek silahına sarılmıştı. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden tetiğe basan zanlı, sevdiği kadına acımadan ateş etti. Annesinin gözleri önünde başından ağır yaralanan Ülkü Deniz Ersöz, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak dün acı haber geldi. Ersöz, bir haftadır sürdürdüğü ölüm kalım mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti. Ölüm haberi üzerine ailesi yasa boğulurken, cenazenin bugün toprağa verileceği bildirildi. Öte yandan, olayın ardından kayıplara karışan B.U ve kendisine yardım eden bir kişi gözaltına alınmış, mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
                Mustafa BAKIRHAN

                SARI TEHLİKE
                İstanbul Ümraniye'de otomobiliyle seyir halinde olan K.A, emniyet şeridinde ilerleyen Taksi şoförüne yol vermedi. Bu duruma öfkelenen taksi şoförü, sürücü K.A'yı aracıyla yaklaşık 5 kilometre boyunca takip etti. Trafik ışıklarında aracından inen taksi şoförü, K.A'nın otomobilinin yanına geldi. Taksi şoförü, otomobil sürücüsüne küfretti ve yumruk ve tekmeyle saldırdı. Olayın ardından otomobil sürücüsü, olay yerinden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Otomobil sürücüsü K.A, Kız arkadaşım da arabadaydı, korkup ağladı. Panikle ileri yerine geri vitese alıp, aracına çarptım. Hızla olay yerinden uzaklaştım" dedi.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Ali Babacan’dan ’adaylık’ sinyali!
                Haberler Yaşam İstanbul'da balkondan düşerek ölen model Anzelika Srabiants'ın dava kararına acılı anne isyan etti
                    SON DAKİKA