Trafik kazasında babasını kaybeden Özge Ulusoy tehdit mesajlarını ifşa etti!

Trafik canavarı, yine can aldı! Kurban bu kez, manken Özge Ulusoy'un babasıydı. 5 Aralık'ta Ankara'da Turan Güneş Bulvarı'nda yaşanan kazada Elif Nasır, Albay Haydar Ulusoy'a çarptı. Metrelerce öteye savrulan Ulusoy, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ankaralılar'ın 'ölüm bulvarı' dediği noktada günler sonra bir kaza daha yaşandı. Bu kez 15 yaşındaki lise öğrencisi Tuğçe Çırık, otomobil çarpması sonucu hayata gözlerini kapadı. Babasını zamansız kaybetmenin acısını yaşayan Özge Ulusoy ise tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı. Olayın kaza değil, cinayet olduğunu vurguladı. Sürücü Elif Nasır'ın ailesinin olayı örtbas etmek istediğini açıkladı. Soruşturma kapsamında sürücü Elif Nasır hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması kararlaştırıldı. Ancak olay bununla da kalmadı. İddiaya göre Elif Nasır'ın dayısı, sosyal medyadan Özge Ulusoy'u tehdit etmeye başladı. Hatta "Haddini bil artık. Bilmezsen ben sana bildiririm hadsiz seni" mesajları yolladı! Büyük korku yaşayan Ulusoy, o mesajları sosyal medyadan yayınladı. "Allah'ım sen bizleri koru bu insanlardan! Hâlâ şoku atamıyorum üzerimden. Tehdit etmek nedir ya?" ifadesini kullandı.

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